Interessados devem se candidatar às vagas de emprego acessando o site da empresaMarcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 13/12/2023 11:23

A Foresea, empresado setor de perfuração offshore, está selecionando candidatos para 55 vagas, todas em regime CLT, para oportunidades offshore e onshore no Rio de Janeiro e em Macaé. Os candidatos devem ter nível médio a superior. Entre as posições com maior número de vagas estão: plataformista (4), 2º oficial de máquinas (3) e supervisor de Subsea (4). Há oportunidades nas áreas de Administração, Contabilidade, Eletrônica, Economia, Ciências Náuticas, Engenharia, Tecnologia da Informação, entre outras.



Para todas as vagas, a empresa oferece um pacote de benefícios que inclui plano de saúde e odontológico, auxílio educação, vale-alimentação e vale-refeição, vale-transporte, plano de incentivo à atividade física (Gympass), plano de previdência privada, participação nos lucros, seguro de vida, entre outros.



A Foresea incentiva a candidatura de mulheres, pessoas pretas e pardas, maiores de 50 anos, pessoas com deficiência e LGBTQIAP+, em linha com as boas práticas da companhia para promoção de diversidade, equidade e inclusão.