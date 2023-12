Parte das vagas é para trabalhar no restaurante Gurumê - Divulgação

Publicado 13/12/2023 11:45

O Grupo Trigo — dono das marcas China In Box, Spoleto, Koni, LeBonTon, Gendai e Gurumê — está com oportunidades de emprego para os interessados em fazer parte do seu quadro de colaboradores. São 35 vagas, que vão de estágio a empregos fixos, sendo 33 no Estado do Rio de Janeiro.



As vagas para as áreas operacionais possuem salário compatível com o mercado, além de benefícios, como Vale Transporte com desconto de 6%, alimentação no local, Gympass, Chefs Club, Suporte Psicológico da Vittude e Trilha de Carreira. As demais vagas garantem, ainda, Vale alimentação/refeição e PLR (Participação nos Lucros e Resultados). Para os estagiários, além dos benefícios, há bolsa-auxílio e participação em um Programa de Estágio que estimula o desenvolvimento de lideranças.



Veja a lista de oportunidades no Grupo Trigo:



- 1 vaga de Estágio em Compras (Rio de Janeiro);



- 1 vaga de Estágio de Trade Marketing (Rio de Janeiro);



- 1 vaga de Estágio em Expansão (Rio de Janeiro);



- 1 vaga de Estágio em Jornada do Cliente (Rio de Janeiro);



- 1 vaga de Estágio em Produção (Volta Redonda);



- 1 vaga de Jovem Aprendiz (Volta Redonda);



- 1 vaga de Operador de Produção (Volta Redonda);



- 1 vaga de Auxiliar de Serviços Gerais (Volta Redonda);



- 1 vaga de Assistente de TI (Rio de Janeiro);



- 1 vaga de Analista de Compras (Rio de Janeiro);



- 1 vaga de Coordenador de Jornada do Cliente (Rio de Janeiro);



- 1 vaga de Analista de Inteligência de Negócios (Rio de Janeiro);



- 1 vaga de Auxiliar de Ciência de Dados (Rio de Janeiro).



Oportunidades no Gurumê, no Rio de Janeiro:



- 1 vaga de Engenheiro;



- 1 vaga de Arquiteto;



- 5 vagas de Ajudante de Sushiman;



- 1 vaga de Cumim;



- 2 vagas de Jovem Aprendiz de Cumim;



- 1 vaga de Jovem Aprendiz de Cozinha;



- 8 vagas de Subrestauranteur.