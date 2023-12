Prefeitura vai realizar nove processos de seleção para residência médica - Prefeitura do Rio/Divulgação

Prefeitura vai realizar nove processos de seleção para residência médica

Publicado 13/12/2023 14:53

A Prefeitura do Rio abriu inscrições em nove processos seletivos para os programas de residência profissional da Secretaria Municipal de Saúde. As vagas são para medicina — diversas especialidades, para atuação em clínicas da família e hospitais —, enfermagem, fisioterapia de UTI, multiprofissional em saúde mental e em vigilância sanitária, medicina veterinária. Há oportunidades também para estudantes universitários de diversas áreas no Programa Acadêmico Bolsista e no Projeto Acolher. Ao todo são mais de 1.500 vagas ofertadas. As inscrições vão até o próximo dia 20 para os programas de residência e especialização e até domingo, 17,para as vagas voltadas a estudantes. As provas serão em janeiro. Os editais estão disponíveis no portal de concursos da prefeitura





- Residência Médica em Unidades Hospitalares e em Medicina de Família e Comunidade — São 150 vagas para Medicina da Família e Comunidade, para atuação nas clínicas da família; e 297 para diversas especialidades com lotação nos hospitais da rede municipal. Aos residentes será concedida uma bolsa mensal no valor de R$ 4.106,09 e o tempo de duração dos programas pode ser de dois, três ou cinco anos, conforme a especialidade escolhida. A taxa de inscrição é de R$ 250.



O Programa de Residência em Medicina da Família e Comunidade teve início em 2012 e já formou mais de 800 médicos especialistas. O Rio de Janeiro é atualmente o maior formador de profissionais nessa especialidade, preparando médicos para atuação no SUS em todo o Brasil. Muitos egressos do programa de residência têm a oportunidade de ser absorvidos pela rede municipal ao final do curso.



Para o Programa de Residência Médica em Unidades Hospitalares as vagas são nas especialidades de anestesiologia, cirurgia geral, cirurgia plástica, cirurgia vascular, clínica médica, coloproctologia, dermatologia, medicina de emergência, medicina intensiva, neurocirurgia, obstetrícia e ginecologia, oftalmologia, ortopedia/traumatologia, pediatria, psiquiatria, urologia, radiologia e diagnóstico por imagem.



- Programas de Áreas de Atuação na Residência Médica — São 19 vagas nas especialidades de cirurgia plástica para atendimento ao queimado, cirurgia geral-trauma, cirurgia vascular (endovascular e angiorradiologia), infectologia pediátrica, medicina intensiva pediátrica, pneumologia pediátrica, psiquiatria da infância e da adolescência, neonatologia. As especializações serão ministradas nos hospitais municipais Lourenço Jorge (Maternidade Leila Diniz), Jesus, Salgado Filho e Souza Aguiar e no Instituto Philippe Pinel. O candidato deverá ter concluído o Programa de Residência Médica, credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), da área em que pretende fazer o Programa de Área de Atuação na Residência Médica. O valor da bolsa será de R$ 4.106,09, e o tempo de duração do programa pode ser de um ou dois anos, conforme a especialidade escolhida. A taxa de inscrição é de R$ 250.



- Residência em Enfermagem de Família e Comunidade — O Programa de Residência em Enfermagem de Família e Comunidade oferece 74 vagas para profissionais. Os enfermeiros da especialidade atuam na Estratégia Saúde da Família, nas clínicas da família. A bolsa mensal será de R$ 4.106,09. O tempo de duração dos programas é de dois anos, com carga horária de 60 horas semanais. Taxa de inscrição: R$ 250.



- Residência de Atenção em Terapia Intensiva — São 10 vagas para enfermagem e cinco para fisioterapia no Programa de Residência de Atenção em Terapia Intensiva. A bolsa será de R$ 4.106,09 por mês e o tempo de duração de dois anos, com carga horária de 60 horas semanais. O ensino em serviço será realizado no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla e/ou demais unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde e instituições conveniadas. Taxa de inscrição de R$ 250.



- Residência Multiprofissional em Saúde Mental — Ao todo são 20 vagas distribuídas entre as áreas de serviço social, educação física, enfermagem, psicologia e terapia ocupacional. A bolsa mensal será de R$ 4.106,09. O tempo de duração do programa é de dois anos, com carga horária de 60 horas semanais. Taxa de inscrição no valor de R$ 250.



- Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial — O Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial é voltado para profissionais de odontologia. São oito vagas para cirurgiões dentistas, com bolsa mensal de R$ 8.640. O curso tem carga horária semanal de 60 horas e duração de dois anos. O valor da taxa de inscrição é R$ 250.



- Residência Multiprofissional em Vigilância Sanitária e Residência em Medicina Veterinária do Ivisa-Rio — Para os programas de Residência em Medicina Veterinária e de Residência Multiprofissional em Vigilância Sanitária do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e Inspeção Agropecuária (IVISA-Rio) são ofertadas 20 vagas ao todo, sendo 10 para veterinária e as demais distribuídas para as áreas de enfermagem, farmácia e nutrição. A bolsa mensal será de R$ 4.106,09 e o tempo de duração de dois anos, para ambos os programas, com carga horária é de 60 horas semanais. A taxa de inscrição é de R$ 250.



- Programa de Pós-Graduação em Enfermagem Clínica e Cirúrgica — O Programa de Pós-Graduação em nível de Especialização em Enfermagem Clínica e Cirúrgica oferece 14 vagas com bolsa mensal no valor de R$ 4.106,09 e carga horária de 60 horas semanais. A duração do curso é de dois anos e a taxa de inscrição é de R$ 250.



Já as vagas para estudantes universitários seguem a seguinte distribuição:



- Programa Acadêmico Bolsista — O Programa Acadêmico Bolsista oferece um total de 965 vagas para estágio não obrigatório no ano de 2024, voltado a estudantes universitários de diferentes cursos. Podem participar alunos de instituições de ensino superior ou técnico que tenham convênio com a Secretaria Municipal de Saúde. As cargas horárias semanais podem ser de 10, 12, 20 ou 30 horas, de acordo com cada curso. A bolsa mensal vai de R$ 282,63 a R$ 665,01, conforme curso e carga horária, com auxílio transporte de R$ 189,20. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100.



As áreas disponíveis são Comunicação Social (jornalismo, comunicação visual, design gráfico, publicidade com foco em direção de arte, publicidade com foco em redação publicitária, relações públicas), Gestão (administração, administração pública, ciências contábeis, direito, tecnólogo em gestão de recursos humanos, técnico em administração, técnico de gestão em saúde), Vigilância Sanitária (farmácia, medicina veterinária/laboratório/vigilância sanitária/zoonoses, nutrição), Atenção Primária (educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, nutrição, odontologia, psicologia, saúde coletiva, serviço social, terapia ocupacional), Atenção Hospitalar (biomedicina, ciências biológicas, enfermagem/atenção hospitalar, enfermagem/obstetrícia, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina/CTI, medicina/emergência, medicina/obstetrícia, nutrição, odontologia/urgência e emergência, psicologia, saúde coletiva, serviço social, terapia ocupacional), Saúde Mental (arquivologia, biblioteconomia, museologia, educação física, enfermagem, farmácia, fonoaudiologia, medicina, nutrição, odontologia, psicologia, terapia ocupacional) e Programa Saúde na Escola Carioca (educação física, enfermagem, nutrição, odontologia, psicologia).



- Projeto Acolher — O Projeto Acolher é uma iniciativa que visa estimular os futuros profissionais a construção de relações humanizadas com os usuários do SUS, em favor da efetivação de um serviço público de saúde qualificado e resolutivo. São 70 vagas de estágio não obrigatório para estudantes universitários de diferentes cursos, matriculados em instituições com convênio com a Secretaria Municipal de Saúde. Os cursos são: administração, administração pública, biomedicina, ciências biológicas, comunicação social, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, nutrição, odontologia, pedagogia, psicologia, saúde coletiva, tecnólogo em gestão de recursos humanos, terapia ocupacional. A bolsa mensal é de R$ 443,84, com auxílio transporte de R$ 189,20. O estágio terá a duração de nove meses. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100.