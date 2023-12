Empresa é uma das maiores fabricantes de latas para embalagens - Brasilata/Divulgação

Publicado 13/12/2023 12:22

A Companhia Industrial de Metais e Plásticos (Cimep), subsidiária da Brasilata, segue contratando para a nova operação em Barra do Piraí, na Região Sul do Estado. Já foram selecionados 70 profissionais fixos e 167 temporários. Destes, 80 do cargo de operador de produção iniciaram o processo de capacitação para a operação de prensas. O curso, que é exclusivo para contratados da unidade, está sendo realizado em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), onde, inclusive, foi feita a instalação de uma célula completa de prensa em comodato para uso do Senai durante os treinamentos práticos na operação.

Segundo Luis Fernando Lopes, gerente de operações da unidade, o objetivo do curso é preparar a mão de obra e obter melhores resultados no início da operação de Dorândia. “O treinamento possui parte teórica e prática, englobando 5S [metodologia de gestão de qualidade total, que visa a promover organização, limpeza padronização e disciplina]. É utilizado por diversas empresas), qualidade, segurança e conceitos básicos para a operação do equipamento”. A previsão é que em 2024 mais dois cursos sejam realizados para os cargos de mecânico de manutenção e mecânico de produção.

Localizada estrategicamente próximo aos principais mercados consumidores do Brasil, a Cimeo recebeu investimento de R 70 milhões e inicia suas operações no primeiro semestre d3 2024. Segundo Tiago Forte, CEO da Brasilata, a unidade de Barra do Piraí será um hub que abastecerá as outras quatro plantas no País: Jundiai (SP), Estrela (RS), Rio Verde (GO) e Recife (PE).

O executivo também salientou o fomento de empregos na região. E reforça a promoção de cursos de qualificação profissional para comunidade local, ampliando a oferta de emprego e, consequentemente, colaborando para o desenvolvimento socioeconômico da região. “Em todas as nossas unidades valorizamos a mão de obra local e na unidade do Rio de Janeiro não será diferente”, completou.