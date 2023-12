Cursos da Co.liga são voltados para jovens interessados em ingressar no mercado da Economia Criativa - Internet/Reproduução

Publicado 15/12/2023 12:26

A Prefeitura de Niterói e a Co.liga, escola on-line que oferece cursos gratuitos de curta duração em diferentes áreas de atuação, assinaram um convênio que vai beneficiar, pelo menos, 300 jovens da cidade. A escola é uma iniciativa da Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil (OEI) em parceria com a Fundação Roberto Marinho.

A Co.liga oferece cursos gratuitos por meio de uma plataforma digital, conectando jovens, profissionais e empresas de diferentes áreas de atuação no setor de Economia Criativa. As capacitações de curta duração são voltadas para os segmentos de música, artes visuais, design, multimídia, patrimônio, tecnologia e produção cultural, mentorias com profissionais, oportunidades de trabalho e programação cultural.

"Uma pesquisa realizada pela OEI em conjunto com a Cepal [Comissão Econômica para a América Latina e Caribe] em 2022 mostra que estamos no caminho certo, pois a Economia Criativa representa de 2 a 4% do PIB dos países que compõem a América Latina, além de Portugal e Espanha”, destaca Leonardo Barchini, diretor da OEI no Brasil.



Em Niterói, a Co.liga conta com cerca de mil alunos, entre inscritos, matriculados e certificados. A taxa de conclusão dos cursos está em 64%. O mais procurado deles é o “Empreendendo na economia criativa”. Além disso, a escola virtual reúne mais de 61 mil alunos matriculados, já tendo emitido mais de 11 mil certificados. Ela está presente em 26 Estados, no Distrito Federal e em 21 países, como Espanha, Portugal, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Rússia, Japão e EUA.