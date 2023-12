Formandos que fizeram o módulo 1 do curso de marketing digital - Prefeitura do Rio

Formandos que fizeram o módulo 1 do curso de marketing digitalPrefeitura do Rio

Publicado 17/12/2023 08:19

Como fazer anúncios online? Qual a importância das métricas no aperfeiçoamento e na ampliação dos negócios? Como usar o whatsapp nas campanhas de marketing? A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), promove novo módulo do curso de marketing digital no Centro, nas próximas segunda e terça-feira (18 e 19/12). Mas os candidatos devem se apressar, pois as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas por meio deste formulário

Há duas turmas abertas do módulo 2. Para quem quiser fazer esse módulo na segunda-feira, a aula será das 13h às 18h, no auditório do Sindicato dos Comerciários, na Rua André Cavalcanti, 33, no Centro. Já na terça-feira, a aula será realizada entre 9h e 13h, no mesmo local. Importante: cada um dos módulos do curso pode ser realizado de forma independente. Então, mesmo quem não fez o módulo 1 poderá se inscrever para fazer o módulo 2.

Parte integrante do programa Rio+Cursos, as oficinas digitais são as primeiras do Empreenda.Rio, o novo programa lançado pela SMTE. De acordo com o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes, a qualificação é fundamental, principalmente diante das mudanças cada vez mais velozes do mercado de trabalho.

– O curso de marketing digital vem sendo buscado, a cada novo módulo, por mais empreendedores. Já esperávamos essa grande procura, pois hoje em dia é fundamental saber como usar as ferramentas e os meios corretos para anunciar produtos e serviços no meio digital – lembrou Everton Gomes, acrescentando que em 2024 serão realizados novos cursos para empreendedores.