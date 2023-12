Governador Cláudio Castro anunciou a calendário de pagamento do funcionalismo para o próximo ano - Rogério Santana /Governo RJ

Governador Cláudio Castro anunciou a calendário de pagamento do funcionalismo para o próximo anoRogério Santana /Governo RJ

Publicado 18/12/2023 14:35

O governo do Estado divulgou, nesta segunda-feira, 18, o calendário de pagamentos de 2024, aprovado pelo governador Cláudio Castro, para os cerca de 450 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. Como nos dois últimos anos, os vencimentos serão depositados nas contas do funcionalismo até o terceiro dia útil de cada mês. As datas foram publicadas no Diário Oficial.

Segundo i governador Cláudio Castro, "além de assegurar o depósito em conta dos salários até o terceiro dia útil do mês, está mantida a antecipação da primeira parcela do 13º, que será depositada na conta dos servidores no dia 28 de junho".



A segunda parcela do 13º salário de 2024 será quitada no dia 20 de dezembro. Ao todo, a folha de pagamento do governo estadual tem o valor líquido de cerca deR$2,2bilhões.

Confira as datas de pagamento

- Janeiro: 5/2;

- Fevereiro: 5/3;

- Março: 3/4;

- Abril: 6/5;

- Maio: 5/6;

- 13º salário (primeira parcela): 28/6;

- Junho: 3/7;

- Julho: 5/8;

- Agosto: 4/9;

- Setembro: 3/10;

- Outubro: 5/11;

- Novembro: 4/12;

- 13º salário (segunda parcela): 20/12;

- Dezembro: 6/1/2025.