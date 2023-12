Rio tem 4.329 oportunidades de empregos e estágios - Reprodução

Publicado 18/12/2023 18:24

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro inicia a semana com 4.329 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. Do total das vagas oferecidas, ao menos 810 são de estágio e Jovem Aprendiz.

Confira:

Setrab

A Secretaria de Trabalho e Renda está com 1.606 vagas de emprego abertas. As oportunidades podem ser encontradas no site do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Baixadas Litorâneas e Serrana. A região Metropolitana concentra o maior número de oportunidades: são 1.378 vagas para diferentes níveis de escolaridade. Entre elas, há 322 posições dirigidas a pessoas com deficiência (PcD), com destaque para as funções de empacotador e repositor de mercadorias, no Centro do Rio e em Bangu. A remuneração pode chegar a três salários mínimos (R$ 3.940). A mesma região oferece, vagas sem exigência de experiência como estoquista, lavador de pratos e vendedor, nos bairros de Copacabana, Ipanema e Ilha do Governador, respectivamente. Para quem tem o Ensino Médio, há oportunidades como as de açougueiro, auxiliar de pessoal, ciclista de carga, entre outras.



Na região do Médio Paraíba, foram captadas 96 vagas, com remunerações que chegam a R$ 3.960 para motorista rodoviário, em Volta Redonda, e a R$ 2.640 para estoquista, em Valença, mecânico de refrigeração, em Volta Redonda, e ajudante de obras, em Porto Real. Também foram disponibilizadas cinco oportunidades para açougueiro, em Arraial do Cabo, Baixadas Litorâneas, com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.640), e experiência exigida.



Na Região Serrana, quase todas as 137 oportunidades oferecidas são para Teresópolis, com remuneração média de um salário mínimo. Para quem tem experiência, mas não possui escolaridade, há oito vagas para pedreiro, no bairro de Várzea.

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), divulga mais 1.099 oportunidades em suas empresas parceiras. Entre os destaques da semana, 30 vagas para porteiros e zeladores, com exigência de fundamental completo, mas sem necessidade de experiência prévia. Importante lembrar que a SMTE, em parceria com a Secovi Rio, está formando profissionais desta área em cursos de qualificação promovidos na Central do Trabalhador da Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080). Para se inscrever na turma de janeiro, acesse https://encurtador.com.br/fryA9. As aulas serão realizadas nos dias 22, 23 e 24 de janeiro, de 18h às 21h.



Os postos de trabalho da semana são destinados a candidatos com ou sem experiência anterior, incluindo vagas de caráter temporário e estagiários. No total, são 443 postos para trabalhadores em geral e 656 para pessoas com deficiência. As contratações são para os mais diversos setores, como analista financeiro, cozinheiro, terapeuta ocupacional, eletricista, mecânico, garçom, ladrilheiro e muitas outras oportunidades.

Esta semana, a SMTE também oferece vagas em processos seletivos para estágios em Logística; Arquitetura e Urbanismo; Jornalismo; Letras (Inglês); Pedagogia; Administração; Terapia Ocupacional; Design Gráfico; Gastronomia; Turismo; Direito; Fisioterapia; Marketing; Publicidade e Propaganda; Relações Internacionais; Ciências Contábeis; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica e Informática para universitários de distintos períodos. Os candidatos podem se inscrever de forma online. Basta se habilitar às oportunidades disponíveis, no seguinte link bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE.

Pessoas sem acesso à internet podem ir em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 172 e 173); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Eles funcionam das 8h às 16h.



Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município.

CIEE

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) está com 1.105 vagas abertas, sendo 554 para nível superior e 551 para ensino médio, nível técnico e jovem aprendiz. Veja as oportunidades em cada município:



Em Barra Mansa há 55 vagas para divididas entre as áreas de Engenharia de Produção (1), Administração (33), Comunicação (1), Contabilidade (7), Marketing (1), Aprendiz (3), Ensino Médio (8) e Técnico em Administração (1).

Em Campos há 21 oportunidades para as áreas Jurídica (2), Saúde (1), Administração (7), Engenharia Ambiental (1), Informática (1), Ensino Médio (7) e Técnico em Administração (2).

Duque de Caxias tem 22 vagas para Marketing (2), Administração (6), Construção Civil (1), Social (1), Aprendiz (6), Ensino Médio (5) e Técnico Eletrônica (1).



Já Macaé tem 116 vagas para Administração (15), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (2), Produção Mecânica (2), Educação (5), Contabilidade (2), Saúde (5), Informática (1) , Engenharia de Produção (2), Aprendiz (50), Ensino Médio (24), Técnico em Administração (2), Técnico Eletrônica (4) e Técnico em Mecânica (1).



Niterói tem 90 oportunidades divididas entre Administração (17), Contabilidade (2), Engenharia de Produção (1), Comunicação (4), Construção Civil (2), Educação (15), Esportes (2), Geomática (3), Informática (1), Jurídica (1). Nutrição (2), Estética (1) e Alimentos (1), Aprendiz (14), Ensino Médio (20), Técnico em Construção Civil (1),Técnico em Mecânica (2), Técnico em Saúde (1).



Nova Friburgo tem 8 vagas para os setores de Administração (4), Marketing (2), Informática (1) e Ensino Médio (1).



Nova Iguaçu tem 33 vagas para Educação (1), Administração (6), Saúde (1), Esportes (5), Aprendiz (11), Ensino Médio (4), Técnico em Administração (4) e Técnico em Comércio (1).



Petrópolis tem 13 vagas para Administração (1), Ciências Contábeis (1), Jurídica (1) e Aprendiz (10).



Resende tem 12 vagas para Administração (4), Comunicação (1), Elétrica Eletrônica (1), Jurídico (2) e Produção Mecânica (1); Aprendiz (2) e Técnico em Indústria (1).



Rio de Janeiro tem 733 oportunidades para Administração (220), Ciências Econômicas (4), Comunicação Social (6), Construção Civil (5), Ciências Contábeis (27),Elétrica-Eletrônica (5), Informática (18), Jurídico (17),Marketing (14),Psicologia (5), Saúde (3),Engenharia de Produção (2), Licenciatura (9),Comércio Exterior (2), Nutrição (1), Gastronomia (2), Esportes (2), Engenharia Ambiental (1), Educação (8), Artes (7), Turismo (2), Transportes (1), Aprendiz (193), Ensino Médio (133), Técnico em Administração (12), Técnico em Elétrica-Eletrônica (13), Técnico em Indústria (13), Técnico em Saúde (1), Técnico em Construção Civil (1), Técnico em Química (3), Técnico em Informática (2), Técnico em Telecomunicações e Técnico em Mecânica (1).



Teresópolis tem uma vaga para a área da Saúde.



Três Rios tem duas vagas para Construção Civil (1) e Aprendiz (1).



INSS

O CIEE também abriu processo seletivo de estágio para o INSS. As vagas, cujo o número não foi divulgado, são destinadas a estudantes de nível superior de diversos cursos como Bacharel em Segurança Pública, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Ciência da Computação, entre outros. Há vagas também para estudantes cursando ensino técnico em Eletrotécnica integrado ao ensino médio, Técnico em Administração, Técnico em Contabilidade, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e Técnico em Recursos Humanos; além de vagas para estudantes do Ensino Médio. As inscrições podem ser realizadas até dia 31/12 no link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/11678/detalhe.



O processo é dividido em duas etapas: Pré-Inscrição on-line e processo seletivo no órgão. Os estagiários aprovados e contratados para o estágio de curso superior receberão bolsa-auxílio de R$ 787,98 para 4 horas diárias ou R$ 1.125,69 para 6 horas diárias. Para ensino médio e técnico, a bolsa-auxílio será de R$ 486,05 para 4 horas diárias ou R$ 694,36 para 6 horas diárias. Além disso, o auxílio-transporte é de R$ 10,00 por dia estagiado.

Luandre

A Luandre tem hoje 250 vagas no estado do Rio de Janeiro, sendo 70% delas temporárias e as demais efetivas. As escolaridades variam, mas vão desde ensino fundamental, para vagas como Operador de Vendas e Serviços até Superior Completo. Confira a lista de vagas: Auxiliar de Serviços Operacionais; Assistente de Vendas; Auxiliar de logística; Separador de cargas; Aux. de Contas Médicas; Encanador; Aux. de serviços gerais; Promotor motorizado (A); Consultor de Agência; Téc. de Rede I; Técnico de Enfermagem; Demonstrador; Líder de Produção; Motorista Rodoviário de Carreta; Supervisor; Téc. Atendimento Empresarial; Consultor Comercial Externo; Nutricionista; Analista de logística; Enfermagem; Analista Administrativo Jr.; Secretária de Diretoria; e Coordenador de Operações.

Fundação Mudes





Há chances para estágio no Ensino Médio, são 34 no total e também 29 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 57 vagas. Sendo técnico em Administração (15) e Eletrotécnica (2). Há vagas também para técnico em Turismo, técnico em Segurança do Trabalho, técnico em Higiene Dental entre outras.



Nesta semana estão abertas 259 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br . As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (64), Engenharia (47) e Comunicação Social (27). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 30 vagas.Há chances para estágio no Ensino Médio, são 34 no total e também 29 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 57 vagas. Sendo técnico em Administração (15) e Eletrotécnica (2). Há vagas também para técnico em Turismo, técnico em Segurança do Trabalho, técnico em Higiene Dental entre outras.Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, através do nosso site. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (gedipcal@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.

Rede Supermarket

A Rede Supermarket está com 10 vagas de emprego na sua nova unidade, em Búzios. As funções são Auxiliar de serviços gerais e Repositor. O nível de escolaridade exigido varia de acordo com o cargo. Pode ser desde Ensino Fundamental completo com experiência na área a que se candidatou, como Ensino Médio completo ou incompleto, sem experiência na área. O Supermarket oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado. Os interessados devem deixar o currículo na loja, no endereço Rua Justiniano de Souza, 119, Rasa, Armação dos Búzios.