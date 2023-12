Neste Natal, consumidores fluminenses preferem compras em lojas físicas com pagamentos em dinheiro e PIX, aponta pesquisa - Marcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 19/12/2023 15:39

Rio - Já faz algum tempo que as decorações natalinas tomaram seu espaço no dia a dia do brasileiro. O comércio capricha nas vitrines para atrair clientes que não abrem mão da experiência de compra presencial, que, segundo a última pesquisa realizada pela plataforma TIM Ads, terão a preferência dos consumidores neste Natal. O levantamento feito com cerca de 15 mil clientes de planos pré-pago da operadora no Rio de Janeiro mostra que 59% irão às lojas escolher os presentes que serão distribuídos na noite do dia 24, contra 35% que preferem compra-los online.

A pesquisa perguntou aos clientes sobre a forma de pagamento que preferem. A maioria (51%) respondeu que pagará os presentes em dinheiro vivo, ou seja, à vista. Outros 24% disseram que utilizarão o PIX, 18% preferem usar o cartão de débito e 16%, o de crédito. E 63% afirmaram que pretendem gastar até R$ 300.

Do total, 74% afirmaram que pretendem presentear até cinco pessoas. O núcleo mais próximo será o que mais vai desembrulhar presentes, com filhos no topo da lista (37%), seguidos por pai e mãe (27%) como os principais presenteados. As roupas e calçados dominam a lista de preferidos (60%), em seguida aparecem os brinquedos (18%), equipamentos eletroeletrônicos (15%) e videogames e smartphones, com 11% cada.