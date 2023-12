Portal de Vagas tem mais de 1.100 vagas no Rio de Janeiro - Reprodução

Portal de Vagas tem mais de 1.100 vagas no Rio de JaneiroReprodução

Publicado 19/12/2023 14:57 | Atualizado 19/12/2023 14:59

O Portal de Vagas da Sólides, empresa de tecnologia líder no Brasil em gestão de pessoas para pequenas e médias empresas (PMEs), está com 1.174 vagas abertas no Rio de Janeiro e cidades da região metropolitana. As oportunidades de emprego são oferecidas por diversas empresas e podem ser encontradas no site

“Nós estamos atentos às dores e desafios diários do RH. Conseguir candidatos qualificados em número suficiente para as suas vagas é um desafio ainda maior entre as PMEs. Nós entendemos de recrutamento e seleção e queremos transformar este cenário, sendo cada vez mais o braço direito do RH nas pequenas e médias empresas de todo o Brasil”, afirma Mônica Hauck, CEO e cofundadora da Sólides.O Portal de Vagas oferece ainda um curso gratuito com o objetivo de tornar as pessoas mais empregáveis . O público-alvo são pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho ou encontram-se desempregadas, além dos que também buscam novas oportunidades. Objetivo é auxiliar os profissionais a desenvolverem questões comportamentais para se destacarem nos processos de seleção.