Publicado 21/12/2023 09:58 | Atualizado 21/12/2023 11:34

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 93,143 bilhões para quitar o estoque de sentenças judiciais transitadas em julgado, os chamados precatórios, devidos pela União.

A MP foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) em edição extra ainda na quarta-feira, 20, quando mais cedo o Ministério do Planejamento já havia anunciado a formalização da medida.



O recurso de R$ 93.143.160.563,00 será aberto em favor dos ministérios da Previdência Social, da Saúde e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e de Encargos Financeiros da União.