Expectativa dos comerciantes é de uma alta de 6% nas vendas para a data - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 22/12/2023 08:46

As vendas de Natal devem movimentar R$ 5,18 bilhões no varejo fluminense este ano. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). De acordo com a CNC, o destaque de 2023 deve ser o ramo de hiper e supermercados, seguido pelos setores de itens de vestuário, calçados e acessórios, e artigos de uso pessoal e doméstico.



Pesquisa do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro (SindilojasRio) aponta que a expectativa dos comerciantes é de uma alta de 6% nas vendas para a data.

Uma sondagem feita pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) indica que a expectativa do comércio do Rio de Janeiro é de que os consumidores fluminenses tenham um gasto médio de R$ 356 com presentes

"Esse cenário é um sinal claro da melhoria do desempenho econômico do estado. As vendas do comércio têm relação com o consumo e a renda das famílias, e a projeção de alta reflete a melhora do índice de confiança do consumidor fluminense. O comércio também tem liderado a geração de empregos no estado, e a expectativa é de que o ano termine com destaque para esse setor, com as contratações temporárias", comentou o governador Cláudio Castro.



O secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah, observa os efeitos positivos do melhor desempenho do varejo no Natal, principal data comemorativa para o comércio, que é responsável por cerca de um terço do faturamento do setor.



"O aumento do potencial de consumo permite a consolidação de um círculo virtuoso, que vai da produção ao consumo, passando pela geração de emprego e renda para a população fluminense", explica Farah.