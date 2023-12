Grupo Latam é o maior operador do modelo Boeing 787 na Amárica Latina - Latam/Divulgação

O grupo Latam anuncia um pedido adicional de cinco Boeing 787 Dreamliner. O acordo consolida o grupo como maior operador deste modelo de aeronave na América Latina. Somado às entregas já programadas para os próximos anos, o grupo atingirá um total de 46 aviões Boeing 787, um crescimento de 20 aeronaves em relação à frota pré-pandemia.

Outra novidade é que os próximos 787 sairão de fábrica com motores GEnx, sendo o grupo Latam o primeiro da América do Sul a contar com o equipamento da GE Aerospace, reconhecido pelo desempenho e eficiência.



"O 787 Dreamliner é adequado para apoiar os objetivos de sustentabilidade e operações da Latam, oferecendo à companhia aérea um desempenho excepcional, capacidade de rotas flexível e maior conforto para os passageiros", disse Mike Wilson, vice-presidente de Vendas para a América Latina e o Caribe da Boeing Commercial Airplanes.



De acordo com informações de seu fabricante, a família de motores GEnx tem mais de 50 milhões de horas de voo desde sua entrada em serviço em 2011 e é o motor de maior potência e venda mais rápida da GE, com quase 3 mil motores em serviço e em lista de espera, incluindo peças de reposição.



A família de aeronaves 787 Dreamliner oferece eficiência de combustível superior, mantendo as companhias aéreas competitivas. O Boeing 787 utiliza 25% menos combustível e gera 25% menos emissões do que os aviões que substitui, segundo dados do seu fabricante. O Boeing 787-9 pode transportar 300 passageiros e tem capacidade para percorrer uma distância de aproximadamente 14.010 quilômetros.



O Boeing 787 foi projetado para oferecer conforto, com cabine espaçosa, iluminação LED ajustável, janelas maiores, melhor qualidade do ar, tecnologia que detecta e neutraliza a turbulência para um voo mais suave e compartimentos superiores espaçosos para uma melhor experiência de voo, segundo dados de seu fabricante.



Atualmente, o grupo Latam conta com 332 aeronaves, sendo 56 aeronaves de passageiros Boeing (modelos 767, 777 e 787) e 256 aeronaves Airbus (modelos A319, A320, A320neo, A321 e A321neo). Além disso, a Latam Cargo possui 20 aeronaves cargueiras.