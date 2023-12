Novo valor vale a partir de 1º de janeiro - Reprodução/Internet

Novo valor vale a partir de 1º de janeiroReprodução/Internet

Publicado 26/12/2023 20:38

O novo valor para o salário mínimo para o ano de 2024 já está definido: R$ 1.412,00. A decisão do Governo Federal aconteceu após a aprovação, na quinta-feira (21), do relatório sobre o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024 . O reajuste entrará em vigor a partir de janeiro do próximo ano, com o pagamento inicial em fevereiro. A definição do novo valor aguarda sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deve acontecer até o último dia de 2023.

O acréscimo de R$ 92 representa 6,97% sobre o valor atual, que é de R$ 1.320,00. O novo salário ficará abaixo dos R$ 1.421,00 previstos inicialmente na proposta de orçamento sugerida pelo governo. O Congresso aprovou a correção que segue o cálculo que inclui o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mediu a inflação dos últimos 12 meses, somado à variação do Produto Interno Bruto (PIB) dos últimos dois anos.

Segundo o Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o governo está otimista com a geração de empregos no país no próximo ano. "Tenho certeza que o ano que vem será um ano melhor ainda do ponto de vista do mercado de trabalho, ancorado na obras retomadas e nas próximas obras de novos projetos como Minha Casa, Minha vida e de infraestrutura", disse.

Desemprego em 7,7% em novembro

taxa de desemprego no Brasil caiu para 7,7% no terceiro trimestre deste ano . No segundo trimestre, o índice era 8% e, no terceiro trimestre do ano passado, 8,7%. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua foram divulgados no dia 31 novembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

É o menor nível de desemprego desde o último trimestre de 2014 (6,6%). A população desempregada ficou em 8,3 milhões no terceiro trimestre deste ano, 3,8% abaixo do trimestre anterior e 12,1% a menos do que o terceiro trimestre de 2022.