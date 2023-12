Incertezas sobre a criação de fundo de criptomoedas geraram a queda nas cotações - AFP

Publicado 26/12/2023 17:36

São Paulo - As cotações de bitcoin e ethereum sofreram forte pressão nesta sessão, depois que circularam na mídia americana informações que ampliaram as incertezas em torno da aprovação de um ETF (fundo negociado em bolsa) de criptomoeda à vista pela Securities and Exchange Commission (SEC), equivalente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nos EUA.

A jornalista da Fox Business Eleanor Terrett informou em sua conta no X, antigo Twitter, no fim de semana que foi confirmada a data de 29 de dezembro como prazo final dado pela SEC para o envio da documentação necessária para a primeira rodada de aprovações relacionadas ao ETF.

A baixa liquidez devido às comemorações de fim de ano também contribuíram para o movimento. Por volta das 17h (de Brasília), o bitcoin caía 3,19%, a US$ 42.103,06 (R$ 202.890,32) e o ethereum recuava 2,70%, a US$ 2.211,41 (R$ 10.672,93), segundo a Coinbase.