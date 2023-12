B3 divulgou a lista de papéis que integram a carteira da terceira prévia - Freepik

B3 divulgou a lista de papéis que integram a carteira da terceira préviaFreepik

Publicado 27/12/2023 11:38

São Paulo – A terceira prévia da nova carteira do Ibovespa B3, principal indicador do desempenho das ações mais negociadas da Bolsa, que vai vigorar de 2 de janeiro a 3 de maio do próximo ano, conta com 87 papéis de 84 empresas brasileiras (ações ordinárias, ON, e preferenciais, PN, de uma mesma companhia também podem integrar o indicador). A prévia, com base no fechamento do pregão desta terça-feira, 26, registra a entrada da lista TRPL4 e não registra saídas.

Os cinco ativos com maior peso na composição do índice na terceira prévia são:

- Vale ON (14,126%);

- Petrobras PN (7,484%);

- Itaú Unibanco PN (7,094%);

- Petrobras ON (4,096%);

- Bradesco PN (3,814%).

Prévia das carteiras dos índices B3

A composição das carteiras do Ibovespa B3 e dos demais índices de ações calculados pela bolsa do Brasil é revisada a cada quatro meses, em janeiro, maio e setembro, com a possibilidade de entrada e saída de empresas de acordo com a metodologia de cada índice.

Além da carteira oficial, a B3 divulga três prévias das carteiras, antes da divulgação da carteira definitiva, para que investidores e gestores de fundos, por exemplo, tenham previsibilidade quanto à necessidade de fazer ajustes no peso de cada papel em suas alocações:

- 1ª prévia: no primeiro pregão do último mês de vigência da carteira (1/12/2023);

- 2ª prévia: no pregão seguinte ao dia 15 do último mês de vigência da carteira (18/12/2023);

- 3ª prévia: no penúltimo pregão do último mês de vigência da carteira (27/12/2023); e

- Carteira definitiva (2/1/2024.

Ibovespa B3

O Ibovespa B3 reúne os ativos com maior volume negociado no pregão da bolsa do Brasil e serve de referência para investimentos como os ETFs (Exchange Traded Fund), fundos de investimentos listados em bolsa que replicam o desempenho de um índice de referência, além dos futuros de Ibovespa e as opções sobre Ibovespa.

A porta de entrada, que vai definir se um papel será incluído ou não no índice, é a liquidez, ou seja, a capacidade que essa ação tem de ser comprada ou vendida rapidamente pelos investidores.



práticas de sustentabilidade, o IGPTW B3, que reúne as melhores empresas para trabalhar e o ICO2, que oferece aos investidores um indicador com empresas que medem suas emissões de gases de efeito estufa.