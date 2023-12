Trabalhadores podem consultar se tem direito no aplicativo Carteira de Trabalho Digital - Foto: Reprodução/Internet

Quem tem direito ao abono salarial PIS/Pasep só tem até esta quinta-feira (28) para solicitar o saque do benefício. Conforme informações da Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento, cerca de 84,5 mil trabalhadores ainda não retiraram o benefício de 2023 - referente ao ano-base de 2021 - somando, aproximadamente, R$ 71,7 milhões não sacados. O benefício começou a ser pago no dia 15 de fevereiro e pode chegar até ao valor de um salário mínimo, de acordo com as regras do programa. O valor do abono é proporcional ao período em que o empregado trabalhou com carteira assinada em 2022. Cada mês trabalhado equivale a uma cota de R$ 108,50, com períodos iguais ou superiores a 15 dias contados como mês cheio.

O pagamento segue um calendário estabelecido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT). Para verificar se tem direito, os trabalhadores podem utilizar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. O PIS é voltado para trabalhadores do setor privado e administrado pela Caixa, enquanto o Pasep, destinado a servidores públicos, é gerenciado pelo Banco do Brasil.

Quem tem direito



Para ter direito ao abono, é necessário estar cadastrado no PIS/Pasep ou no CNIS há pelo menos cinco anos, ter trabalhado remuneradamente por pelo menos 30 dias no ano-base, receber até dois salários mínimos médios de remuneração mensal no período e ter os dados corretamente informados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial.



O valor do abono é proporcional ao tempo de serviço no ano-base, com o cálculo feito com base no salário mínimo vigente. Para 2023, o salário mínimo é de R$ 1.320, e para 2024, o valor previsto é de R$ 1.412.



Os trabalhadores podem acessar informações sobre o abono salarial 2023 na Carteira de Trabalho Digital, no portal gov.br ou pelo telefone 158. Os trabalhadores da iniciativa privada que não possuem conta na Caixa podem receber o PIS por meio da poupança social digital, acessível pelo aplicativo Caixa Tem. Já os beneficiários do Pasep podem realizar a consulta e o saque pelo Banco do Brasil.



A Caixa e o Banco do Brasil disponibilizam várias opções para o saque do benefício, incluindo terminais de autoatendimento, agências bancárias e outros canais.

Como consultar no app

Dentro do App, clique na área de "Benefícios", e selecione o botão de "Abono Salarial". Assim que abrir a página, o valor; as datas de pagamento e o banco em que será realizado o depósito irão aparecer na tela.