INSS republicou a lista dos candidatos convocados para a realização do curso - Paula Valviesse

Publicado 27/12/2023 13:27

A convocação para a segunda chamada do curso de formação do concurso público de técnico do seguro social do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está valendo. Na última semana, circulou uma notícia afirmando que o edital do concurso havia sido suspenso — o que não é verdade. Uma falha sistêmica fez com que a portaria 39, que trazia os nomes fosse suspensa. Foi então divulgada a de número 40 (informando sobre a falha) e em seguida a 41 com todos os nomes dos convocados.O curso será realizado entre os dias 3 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024. A carga horária total será de 180 horas, presenciais e em tempo integral, com atividades programadas para o turno diurno e a bolsa auxílio corresponde a 50% da remuneração de um técnico do seguro social, hoje em R$ 5.905,79.Os 250 candidatos convocados, mais o excedente de 48 do curso anterior, devem se apresentar no dia 3 de janeiro, no auditório do INSS (Setor de Autarquias Sul, Quadra 2, Bloco O), o horário ainda será divulgado. Mais informações podem ser obtidas no site da banca organizadora Os candidatos serão divididos em duas turmas, sendo uma de 8h às 17h e outra das 9h às 18h. As aulas estão previstas para ocorrer na Escola Nacional de Administração Pública (Enap), na Asa Sul, em Brasília.O concurso passado teve 3.144 pessoas aprovadas. Desse total, 1.000 foram chamadas e passaram pelo curso de formação — que tem caráter eliminatório —, outros 48 remanescentes dessa turma foram reconvocados juntamente com os 250 concursados aprovados agora. Ou seja, se os 298 chamados para o curso forem aprovados, o INSS terá nomeado 1.298 pessoas.O certame tem validade de um ano, até maio de 2024, podendo ser prorrogado por mais um ano. Ao todo, foram registrados 1.023.494 inscritos para mil vagas de técnico do seguro social.Após a aprovação, o candidato nomeado terá que apresentar documentos, diplomas e exames médicos, conforme previsto no edital. E depois da publicação da portaria de nomeação, o futuro servidor terá 30 dias para tomar posse e mais 15 dias para entrar em exercício.O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, chama atenção para a divulgação de informações falsas citando o INSS:"A impressão que dá é que existem muitas pessoas que não querem que o INSS continue melhorando. Mas nós seguiremos", diz Stefanutto, que complementa: "É compromisso do ministro da Previdência, Carlos Lupi, reforçar a análise de requerimentos".Assim como ocorreu na nomeação dos mil candidatos em junho passado, o futuro servidor será lotado na região da Gerência-Executiva do INSS para a qual optou por concorrer. No entanto, a distribuição das vagas ainda será definida.O processo seletivo é válido até 4 de maio de 2024 e pode ser prorrogado por mais um ano.Entre as atividades que serão executadas pelos novos servidores, estão o atendimento ao público; orientação, informação e conscientização previdenciária e ações relacionadas ao reconhecimento de direitos previdenciários.Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais (Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações).