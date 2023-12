Estudantes aprendem gratuitamente o que é uma startup - Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

Publicado 22/12/2023 11:19

Rio - A plataforma digital Inspira JA, desenvolvida pela JA Brasil e promovida pela JA Rio de Janeiro e demais regionais da organização social, lançou o curso "Como Criar uma Startup". O acesso é gratuito, acessível pelo celular e tem como público-alvo jovens que desejam turbinar a carreira e o currículo. Os interessados podem se inscrever através do link: https://inspiraja.org.br/

O termo se tornou popular no país para definir uma empresa jovem e inovadora, com foco na produção de um modelo de negócio empreendedor e transformador. Nas aulas, os estudantes aprendem gratuitamente o que é uma startup, a identificar uma ideia disruptiva, concepção, execução, validação e a rotina de uma startup.



A plataforma conta também com diversos conteúdos sobre tecnologia, empreendedorismo e educação financeira, oferecendo cursos de imersão em temas valorizados pelo mercado de trabalho, tais como: marketing digital, empreendedorismo, liderança, inovação, negócios sociais, conteúdo para pequenos negócios, cidadania, finanças pessoais, habilidades socioemocionais, ESG, gerenciamento de tempo, diversidade, meio ambiente e autoconhecimento.



“Nossa plataforma oferece uma diversidade de assuntos que permeiam adolescentes, jovens e pessoas em geral que desejam se aprimorar para crescer no mercado de trabalho e/ou empreender. Em todos os cursos, a pessoa participante aprende de forma singular e divertida, adquirindo conhecimento e entretenimento”, destaca o coordenador de Marketing da JA Rio de Janeiro, Rafael Coelho.