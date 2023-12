Inscrições para Jovem Aprendiz do VLT encerram nesta quarta - arquivo O Dia

Publicado 19/12/2023 18:49

Rio - As inscrições para trabalhar como Jovem Aprendiz no VLT Carioca se encerram nesta quarta-feira (20). A empresa oferece cinco vagas com início imediato. Para participar basta possuir Ensino Médio. Não é necessário experiência anterior.

Como benefícios a companhia oferece assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale refeição ou alimentação, previdência privada, salário compatível com o mercado, entre outros.

Os candidatos devem acessar o link disponível na seção Trabalhe Conosco do site vltrio.com.br ou digitarem “Jovem Aprendiz” no campo de busca do Portal de Vagas CCR para se inscreverem.