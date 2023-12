Canal auxilia estudantes a entrarem para uma graduação com mensalidades com descontos - Reprodução/ABR

Publicado 20/12/2023 11:32 | Atualizado 20/12/2023 11:32

Chegou o momento perfeito para garantir a matrícula em uma graduação e iniciar 2024 com o pé direito, com mais chances de valorização no mercado de trabalho, crescimento pessoal e profissional e melhor remuneração. A plataforma Quero Bolsa, principal portal que reúne bolsas de estudo de graduações em todo o Brasil, está com mais de 250 mil oportunidades nas modalidades presencial, Educação a Distância (EaD) e EaD semipresencial no Rio de Janeiro. Os descontos podem chegar a 90% do valor da graduação.

Com mais de uma década de atuação, a Quero Bolsa se concretizou como o principal canal que auxilia estudantes a entrarem para uma graduação com mensalidades com descontos expressivos, sem a necessidade de comprovação de renda ou de ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O portal promove um importante papel social e de apoio aos estudantes, na medida em que possibilitou a entrada de mais de um milhão de alunos em uma graduação. Entre eles, está Giane Ilibio, que inicialmente receava utilizar o canal, mas foi convencida por uma amiga que já usufruía de uma bolsa de estudo.

"Eu temia que a faculdade não recebesse o valor ou de que, em algum momento, eu não conseguisse o meu certificado da faculdade, mas eu fui bastante incentivada por uma amiga, que já havia utilizado o sistema da Quero Bolsa. Procurei na Internet e consegui!”, conta.



O portal reúne em um único ambiente on-line descontos de mais de 1,3 mil graduações e pós-graduações e de 100 mil cursos em todo o país. Assim que inscrito, o estudante tem o benefício garantido até o final do curso.



Segundo o diretor da Quero Bolsa, Marcelo Lima, os meses de dezembro e janeiro se configuram como a ocasião ideal para os interessados em construir uma carreira, a partir do conhecimento e experiência adquiridos em uma graduação, desfrutarem de mensalidades com descontos.

"As instituições de ensino estão apresentando suas ofertas mais vantajosas para o próximo ano. Agora é o momento propício para aproveitar as melhores condições de cursar uma faculdade”, afirma.



Saiba como conseguir uma bolsa de estudo



Para assegurar uma bolsa de estudo por meio da Quero Bolsa, é necessário realizar a inscrição no site, efetuar o pagamento da pré-matrícula e dirigir-se à instituição de ensino escolhida para validar o desconto, garantido até a conclusão do curso.



Para obter informações adicionais, a Central de Atendimento da Quero Bolsa está disponível pelo WhatsApp no número 0800 123 2222.