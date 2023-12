Oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho - Reprodução

Oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalhoReprodução

Publicado 25/12/2023 19:02

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro encerra dezembro com 2.620 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. Do total das vagas oferecidas, 596 são de estágio e Jovem Aprendiz.

Confira:

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), divulga mais 1.120 oportunidades em suas empresas parceiras. Entre os destaques da semana, 180 oportunidades para profissionais que atuam em bares e restaurantes na Grande Barra, com exigência apenas do fundamental incompleto. Além delas, há outras

oportunidades para o ramo em bairros como Copacabana, Centro e Cachambi.

Os postos de trabalho da semana são destinados a candidatos com ou sem experiência anterior, incluindo vagas de caráter temporário e estagiários. No total, são 505 postos para trabalhadores em geral e 615 para pessoas com deficiência. As contratações são para os mais diversos setores, como fiscal de loja, atendente de farmácia, inspetor escolar (para PCDs), terapeuta ocupacional, operador de empilhadeira e muitas outras oportunidades.



para universitários de distintos períodos. Os candidatos podem se inscrever de forma on-line. Basta se habilitar às oportunidades disponíveis, no seguinte link Esta semana, a SMTE também oferece vagas em processos seletivos para estágios em Gastronomia, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Pedagogia, Eletrotécnica, Engenharia Mecânica, Administração, Direito, Marketing, Publicidade e Propaganda, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Informáticapara universitários de distintos períodos. Os candidatos podem se inscrever de forma on-line. Basta se habilitar às oportunidades disponíveis, no seguinte link bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE

Pessoas sem acesso à internet podem ir em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av.

Geremário Dantas, 1.400, salas 172 e 173); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Eles funcionam das 8h às 16h.

Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município.

CIEE

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) está com 1.500 vagas abertas, sendo 554 para nível superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br

Em Barra Mansa há 43 vagas para divididas entre as áreas de Engenharia de Produção (1), Administração (33), Comunicação (1), Contabilidade (7) e Marketing (1).

Em Campos há 12 oportunidades para as áreas Jurídica (2), Saúde (1), Administração (7), Engenharia Ambiental (1) e Informática (1).

Duque de Caxias tem 10 vagas para Marketing (2), Administração (6), Construção Civil (1) e Social (1).

Já Macaé tem 35 vagas para Administração (15), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (2), Produção Mecânica (2), Educação (5), Contabilidade (2), Saúde (5), Informática (1) e Engenharia de Produção (2).

Niterói tem 25 oportunidades divididas entre Administração (17), Contabilidade (2), Engenharia de Produção (1), Comunicação (4), Construção Civil (2), Educação (15), Esportes (2), Geomática (3), Informática (1), Jurídica (1). Nutrição (2), Estética (1) e Alimentos (1).

Nova Friburgo tem 7 vagas para os setores de Administração (4), Marketing (2) e Informática (1).

Nova Iguaçu tem 13 vagas para Educação (1), Administração (6), Saúde (1) e Esportes (5).

Já Petrópolis tem 3 vagas para Administração (1), Ciências Contábeis (1) e Jurídica (1).

Resende tem 9 oportunidades para Administração (4), Comunicação (1), Elétrica Eletrônica (1), Jurídico (2) e Produção Mecânica (1).

O Rio de Janeiro 361 vagas para Administração (220), Ciências Econômicas (4), Comunicação Social (6), Construção Civil (5), Ciências Contábeis (27),Elétrica-Eletrônica (5), Informática (18), Jurídico (17),Marketing (14),Psicologia (5), Saúde (3),Engenharia de Produção (2), Licenciatura (9),Comércio Exterior (2), Nutrição (1), Gastronomia (2), Esportes (2), Engenharia Ambiental (1), Educação (8), Artes (7), Turismo (2) e Transportes (1).



Teresópolis tem uma vaga para a área Saúde (1).



E Três Rios também tem apenas uma vaga para Construção Civil (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 596 vagas. Em Barra Mansa, são 29 oportunidades para Aprendiz, 11 para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração e uma para Técnico em Mecânica.

Em Campos, há três vagas para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração.

Em Duque de Caxias, são sete vagas para Aprendiz, uma para Técnico Eletrônica e apenas uma também para Técnico em Construção Civil.

Em Macaé, são 51 vagas de Aprendiz, 22 para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração, uma para Técnico em Mecânica e quatro para Técnico em Eletrônica.

Já em Niterói, há 11 vagas para Aprendiz, 17 para Ensino Médio, uma para Técnico em Construção Civil, uma para Técnico em Saúde e duas para Técnico em Mecânica.

Já em Nova Iguaçu, há dez ofertas para Aprendiz, cinco para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração, uma para Técnico em Comércio.

Em Petrópolis, há quatro vagas para Aprendiz, uma para Ensino Médio e uma para Técnico em Eletrônica. Já em Resende há duas vagas para Aprendiz e uma Técnico em Indústria.

No Rio de Janeiro, há 185 vagas para Aprendiz, 158 para Ensino Médio, 24 para Técnico em Administração, 15 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Saúde, duas para Técnico em Construção Civil, duas para Técnico em Informática, uma para Técnico em Telecomunicações, uma para Técnico em Indústria e três para Técnico em Química. Em Três Rios é apenas uma vaga para Aprendiz.