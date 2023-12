Parceria do INSS com o Senac beneficiará cerca de 16 mil segurados no Estado - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 26/12/2023 12:37 | Atualizado 26/12/2023 12:42

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) firmou uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) para capacitação de segurados em programa de reabilitação profissional. O objetivo é reinseri-los no mercado de trabalho. Ao todo, serão oferecidas 183 opções de cursos profissionais e técnicos, com 2.400 vagas para os beneficiários do INSS que moram no Estado.

O contrato foi assinado no dia 6 de dezembro pelo superintendente regional do INSS no Rio de Janeiro, Marcos Fernandes, e pelo presidente do Conselho Regional do Senac no Rio, Antonio Florencio de Queiroz Junior. A parceria passa a valer a partir de fevereiro de 2024 e possui vigência até agosto de 2026, podendo ser prorrogada futuramente.

A Reabilitação Profissional é o programa do INSS para reinserção e readaptação do trabalhador que recebe o auxílio-doença e está impossibilitado de realizar as suas atividades habituais. São oferecidos cursos profissionalizantes, treinamentos em serviço ou fornecimento de próteses ou órteses para aumentar a autonomia no dia a dia dos reabilitados, facilitando a reinserção no mercado de trabalho com novas atividades laborais.

Atualmente, aproximadamente 16 mil segurados do INSS são beneficiados com o programa de Reabilitação Profissional da Superintendência Sudeste III. Os cursos profissionalizantes são destinados exclusivamente aos segurados que fazem parte do programa de Reabilitação Profissional. Assim, para participar da capacitação, a pessoa deve requerer o benefício por incapacidade e passar pela perícia médica do INSS, que o encaminhará para a reabilitação profissional, quando necessário.

Ao participar do programa de reabilitação, o segurado será acompanhado por um profissional de referência, que presta atendimento individual e avalia a necessidade de encaminhamento ou não para inscrição no Senac.

Cooperação técnica

A parceria entre o INSS e o Senac pode ser ampliada. Um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) está em fase final de negociação entre as instituições, com previsão de ser assinado no próximo ano. O ACT é um recurso utilizado pelo INSS para a expansão da cobertura previdenciária, por meio da criação de parcerias entre o instituto e órgãos públicos do país. Essas colaborações representam oportunidade para compartilhar conhecimentos e solucionar desafios comuns, promovendo, assim, uma melhoria significativa nos serviços prestados ao cidadão.

“Nosso objetivo com este contrato e com o Acordo de Cooperação Técnica, que está em fase final de negociação, é que os segurados que acompanhamos possam se realocar no mercado com extrema qualidade, uma vez que o Senac é uma excelente instituição de ensino profissionalizante”, concluiu a chefe da Reabilitação Profissional da Superintendência do INSS do Rio de Janeiro, Fernanda Lima Gomes.