Compre agora seus ingressos oficiais da Powerball para o próximo sorteio desse sábado, 30 de dezembro e tenha a chance de ganhar US$ 760 milhões! - Divulgação

Compre agora seus ingressos oficiais da Powerball para o próximo sorteio desse sábado, 30 de dezembro e tenha a chance de ganhar US$ 760 milhões!Divulgação

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 28/12/2023 10:21

Se você ainda não conhece a Powerball , a gente te explica: ela é uma das loterias mais famosas do mundo e já entregou prêmios recordes de bilhões de dólares! Isso acontece porque a Powerball dos EUA está sempre acumulando e chega a valores exorbitantes. Hoje o prêmio já passou de US$760 milhões (mais de R$3,6 bilhões) e está à espera do grande vencedor na virada do ano.