Guia de Regularização de Débitos (GRD) vai estar disponível a partir de 9 de janeiro - PORNSAWAN/Freepik

Guia de Regularização de Débitos (GRD) vai estar disponível a partir de 9 de janeiroPORNSAWAN/Freepik

Publicado 02/01/2024 13:47 | Atualizado 02/01/2024 14:52

O calendário de paganento do IPVA do Rio de Janeiro começará no dia 22, quando vencem a cota única e a primeira parcela para os veículos com placa terminada em zero. A última parcela vai vencer em 11 de abril, para automóveis e motocicletas com placas de final 9. De acordo coma a Sefaz-RJ, o valor vai ficar, em média, 4,39% mais barato em 2024.

Seguinte o esquema dos anos anteriores, quem optar por pagar à vista terá um desconto de 3%. Outra opção continua sendo quitar o valor em três parcelas, mas sem direito ao abatimento. Donos de veículos com 15 anos de fabricação ou mais e pessoas com deficiência têm direito à isenção do IPVA.



O IPVA deve ser pago por meio da Guia de Regularização de Débitos (GRD), que poderá ser emitida pelo contribuinte no início do ano no Portal do IPVA da Fazenda ou no site do Banco Bradesco a partir do dia 9 de janeiro. É preciso informar os números do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e do CPF ou CNPJ do proprietário. O pagamento poderá ser realizado em qualquer agência bancária. A GRD deve ser emitida e quitada no mesmo dia.

Confira as datas de vencimento de acordo com o calendário:



Final de placa 0



Cota única ou primeira parcela - 22 de janeiro

Segunda parcela - 21 de fevereiro

Terceira parcela - 22 de março

Final de placa 1

Cota única ou primeira parcela - 23 de janeiro

Segunda parcela - 22 de fevereiro

Terceira parcela - 26 de março

Final de placa 2



Cota única ou primeira parcela - 24 de janeiro

Segunda parcela - 23 de fevereiro

Terceira parcela - 27 de março

Final de placa 3



Cota única ou primeira parcela - 25 de janeiro

Segunda parcela - 26 de fevereiro

Terceira parcela - 1º de abril



Final de placa 4



Cota única ou primeira parcela - 26 de janeiro

Segunda parcela - 27 de fevereiro

Terceira parcela - 2 de abril



Final de placa 5



Cota única ou primeira parcela - 29 de janeiro

Segunda parcela - 29 de fevereiro

Terceira parcela - 4 de abril

Final de placa 6



Cota única ou primeira parcela - 30 de janeiro

Segunda parcela - 1º de março

Terceira parcela - 5 de abril



Final de placa 7



Cota única ou primeira parcela - 31de janeiro

Segunda parcela - 4 de março

Terceira parcela - 8 de abril



Final de placa 8



Cota única ou primeira parcela - 1º de fevereiro

Segunda parcela - 6 de março

Terceira parcela - 9 de abril



Final de placa 9



Cota única ou primeira parcela - 2 de fevereiro

Segunda parcela - 8 de março

Terceira parcela - 11 de abril