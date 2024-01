Rio inicia janeiro com 2.257 vagas de empregos e estágios - Reprodução/Setrab

Rio inicia janeiro com 2.257 vagas de empregos e estágiosReprodução/Setrab

Publicado 02/01/2024 18:22

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro inicia a primeira semana do ano com 2.257 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. Do total das vagas oferecidas, 1.204 são de estágio e Jovem Aprendiz.



Confira:

SMTE



A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), oferece 746 vagas de emprego, com e sem experiência, diversos bairros nas zonas sul, central, norte e oeste, incluindo vagas de caráter temporário e estágios, dos quais 546 para trabalhadores em geral, e 200 são para pessoas com deficiência (PCD) em diversos segmentos profissionais como babás, faturista (para PCDs), balconista, churrasqueiro, atendente de delivery, caixa, entre outras profissões.

Esta semana, a SMTE também oferece vagas em processos seletivos para estágios em Psicologia, Gastronomia, Administração, Arquitetura, Pedagogia, Eletrotécnica, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Direito, Marketing, Publicidade e Propaganda e Informática para universitários de distintos períodos.

Interessados devem acessar o site https://bit.ly/Cadastro_de_Vagas_SMTE . As pessoas com deficiência (PCD) podem enviar também o currículo para vagaspcd.smte@gmail.com

Luandre



A Luandre, empresa de soluções de RH, oferece 161 vagas, com salários entre R$ 1.300 a R$ 9.250 para diversos cargos, como: Auxiliar de Serviços Operacionais, Auxiliar de Clínicas, Auxiliar de Rouparia, Auxiliar de Logística I, Operador de Caixa, Copeiro, Encanador, Promotor de vendas externas Jr, Promotor de Eletroeletrônico Pl, Promotor Motorizado, Consultor de Agência, Secretária de Vendas e Relacionamento Digital, Técnico de Rede I, Consultor de Atendimento, Vendedor de Autos, Técnico de Enfermagem, Oficial de Manutenção, Operador de ETE, Eletricista I, Técnico Rede II, Líder de Produção, Promotor Jr, Motorista Rodoviário de Carreta, Técnico AT BK I, Técnico de Eletromecânica I, Técnico Atendimento Empresarial, Consultor Comercial Externo, Analista de Logística, Enfermeiro,Enfermagem, Enfermeiro de Rotina e Coordenador de Operações.

Os candidatos interessados devem se cadastrar no site https://candidato.luandre.com.br/

Ciee





O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 1.100 oportunidades de estágio, sendo que 550 para Ensino Superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br

Em Barra Mansa , há duas vagas para Administração, uma para Comunicação, três para Psicologia e duas para Construção Civil.

Em Campos , há duas vagas para Administração e duas para Educação.



Já em Duque de Caxias , há duas oportunidades para Administração, uma para Construção Civil, quatro para Marketing, uma para Transporte, três para Ciências Contábeis, duas para Jurídico, uma para Engenharia de Produção e uma para Arquitetura e Urbanismo.



Já em Macaé , são seis oportunidades para Administração, uma para Arquitetura e Urbanismo, três para Educação, seis para Saúde, uma para Informática, 15 para Produção Mecânica, cinco para Contabilidade, quatro para Marketing, quatro para Construção Civil, uma para Farmácia, seis para Esportes e duas para Jurídico.

Em Niterói , são cinco vagas para Administração, quatro para Contabilidade, uma para Informática, quatro para Educação, uma para Design, cinco para Engenharia de Produção, três para Jurídico, uma para Produção Mecânica, uma para Comunicação, uma para Construção Civil, uma para Saúde, uma para Biblioteca, quatro para Marketing, duas para Gastronomia e uma para Arquitetura e Urbanismo.



Em Nova Friburgo , há duas vagas para Administração e uma para Marketing.



Já em Nova Iguaçu , há uma oportunidade para Administração, uma para Educação, duas para Jurídico, duas para Marketing e uma para Meio Ambiente.



Em Petrópolis , há cinco vagas para administração, uma para Engenharia de Produção, uma para Ciências Contábeis, uma para Comunicação, cinco para Educação, uma para Produção Mecânica, uma para Jurídico e uma para Arquitetura e Urbanismo.



Já em Resende , há uma oportunidade para Elétrica-Eletrônica, uma para Jurídico, uma para Produção Mecânica e uma para Biologia.



No Rio de Janeiro , há 100 vagas para Administração, 13 para Ciências Econômicas, dez para Comunicação Social, 22 para Construção Civil, 30 para Ciências Contábeis, cinco para Design, 25 para Educação, sete para Elétrica-Eletrônica, 12 para Informática, 67 para Jurídico, 22 para Marketing, quatro para Produção Mecânica, oito para Arquitetura e Urbanismo, três para Saúde, cinco para Licenciatura, dez para Arquivologia, duas para Turismo, duas para Gastronomia, Três para Psicologia, seis para Engenharia de Produção, uma para Biologia, uma para Nutrição, 17 para Esportes, uma para Farmácia, três para Letras, cinco para Comércio Exterior, três para Geomática, uma para Indústria, duas para Meio Ambiente, uma para Estética e uma para Social.



Em Teresópolis , há duas vagas para Administração, uma para Informática, quatro para Jurídico, uma para Licenciatura, uma para Psicologia, uma para Engenharia de Produção, uma para Educação e uma para Contabilidade.

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 550 vagas. Em Barra Mansa , são 13 oportunidades para Aprendiz, quatro para Ensino Médio e cinco para Técnico em Mecânica.

Em Campos , há dez vagas para Aprendiz, oito para Ensino Médio e duas para Técnico em Administração.



Já em Duque de Caxias , há 17 oportunidades para Aprendiz, uma para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração e três para Técnico em Mecânica.



Em Macaé , são 23 vagas de Aprendiz, 44 para Ensino Médio, duas para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Administração.



Já em Niterói , há 68 vagas para Aprendiz, 13 para Ensino Médio, duas para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Segurança do Trabalho e uma para Técnico em Saúde.



Em Nova Friburgo , há 13 vagas para Aprendiz, quatro para Ensino Médio e uma para Técnico em Educação.



Já em Nova Iguaçu , há 16 ofertas para Aprendiz, dez para Ensino Médio e cinco para Técnico em Administração.



Em Petrópolis , há duas vagas para Aprendiz e cinco para Ensino Médio.



No Rio de Janeiro , há 171 vagas para Aprendiz, 45 para Ensino Médio, 20 para Técnico em Administração, 15 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, duas para Técnico em Saúde, duas para Técnico em Construção Civil, 14 para Técnico em Indústria e uma para Técnico em Informática.



Em Teresópolis , há duas oportunidades para Aprendiz e uma para Ensino Médio.

Isbet



O Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) oferta 104 vagas. São 42 oportunidades para Jovem Aprendiz e 62 para Estágio. Há vagas de Jovem Aprendiz nos ramos de: Administração, Varejo, Atendimento ao Público, Construção Civil e Limpeza.



Para Estágio, há oportunidades em Atendimento ao Público e Alimentício.



Todos os interessados devem realizar o cadastro no site http://www.isbet.org.br , e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.

Rede Incluir



O Instituto Rede Incluir oferece 200 vagas para profissionais com deficiência (PcDs) no estado do Rio de Janeiro. As oportunidades são para o Ensino Médio e Superior, com e sem experiencia.



As vagas em destaques são para: Ajudante de distribuição, Motorista de distribuição, Auxiliar de movimentação, Manobrista, Auxiliar de logística, Motorista de bitrem, Motorista de distribuição, Motorista de van, Motorista, Auxiliar administrativo, Assistente de logística, Auxiliar de serviços gerais, Maqueiro, Enfermeiro, Técnico em enfermagem, Auxiliar de estamparia, Operador de loja, Auxiliar administrativo, Auxiliar de logística, Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar de corte, Operador de caixa, Repositor de mercadoria, Atendente de loja, Estoquista e Empacotador.

Os candidatos interessados devem enviar o currículo junto com o laudo para o email, recrutamento@redeincluir.com.br

Transbrasil

Foi publicado o processo seletivo simplificado para contratação de 50 vagas de operador de estação na Transbrasil pela Mobi-Rio. As inscrições começam nesta terça-feira (2) e vão até quinta (4).

As vagas são para operador de estação II, com carga horária mensal de 220h e salário de R$ 2.024,19. Há 3 vagas para pessoas com deficiência (PCDs). O salário-base será acrescido de vale-alimentação no valor de R$ 550 e auxílio transporte.

É necessário Ensino Médio completo e experiência como fiscal de prevenção de perdas, controlador de acesso/estação ou vigia. É desejável curso básico de informática. A vaga é para escala de 6x1.