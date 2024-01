Candidatos interessados nas vagas oferecidas pela SMTE devem fazer a inscrição pela internet - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Candidatos interessados nas vagas oferecidas pela SMTE devem fazer a inscrição pela internetMarcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 01/01/2024 16:04

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) divulgou nesta segunda-feira, 1º, as vagas de emprego da primeira semana do ano em suas empresas parceiras. Entre os destaques, 128 oportunidades para trabalhadores com deficiência como operadores de vendas em lojas das zonas Sul, Norte, Oeste e da Baixada Fluminense.Os postos de trabalho da semana são destinados a candidatos com ou sem experiência anterior, incluindo vagas de caráter temporário e estagiários. No total, são 546 oportunidades para trabalhadores em geral e 200 para pessoas com deficiência, em diversos segmentos profissionais como babás, faturista (para PCDs), balconista, churrasqueiro, atendente de delivery, caixa, entre outras profissões.Esta semana, a SMTE também oferece vagas em processos seletivos para estágios em Psicologia, Gastronomia, Administração, Arquitetura, Pedagogia, Eletrotécnica, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Direito, Marketing, Publicidade e Propaganda e Informática para universitários de distintos períodos.Pessoas sem acesso à internet podem ir em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Avenida Presidente Vargas, 1.997, no Ciad); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 172 e 173); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Eles funcionam das 8h às 16h.Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município.A Secretaria, responsável pelo banco de empregos da Prefeitura do Rio, conta com mais 400 mil currículos com grande diversidade de perfis profissionais. Empresas interessadas nesses perfis devem se cadastrar no link https://bit.ly/Cadastro_de_Vagas_SMTE . Os serviços são gratuitos.Veja, abaixo, a lista completa de vagas abertas na semana por região da cidade.- Assistente Financeiro - Médio Completo;- Atendente de Lanchonete - Médio Completo;- Auxiliar de Cozinha - Médio Incompleto;- Churrasqueiro - Fundamental Incompleto;- Cozinheiro - Médio Incompleto;- Eletricista - Médio Completo;- Estágio Administrativo - Superior Incompleto (2° ao 7° Período);- Estágio Direito - Superior Incompleto (3° ao 9° Período);- Estágio em Psicologia - Superior Incompleto;- Estágio Marketing/Publicidade - Superior Incompleto (1º ao 7° Período);- Estoquista - Médio Completo;- Jovem Aprendiz Auxiliar Administrativo - Médio Completo ou Cursando.PCD- Assistente Administrativo - Médio Completo;- Atendente Farmácia - Médio Completo;- Caixa - Médio Completo;- Frentista - Médio Completo;- Operador de vendas (lojas) - Médio Completo.- Açougueiro - Fundamental Incompleto;- Eletricista - Médio Completo;- Estágio Direito - Superior Incompleto (3° ao 9° Período);- Oficial De Manutenção Predial - Fundamental Completo.PCD- Ajudante de obras - Fundamental Incompleto;- Assistente Administrativo - Médio Completo;- Atendente Farmácia - Médio Completo;- Caixa - Médio Completo;- Frentista - Médio Completo;- Operador de vendas (lojas) - Médio Completo.