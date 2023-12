Nave Satélite foi inaugurada neste sábado (30), em Santa Cruz - Julliana Cortes

Publicado 30/12/2023 15:53 | Atualizado 30/12/2023 16:42

Rio - Santa Cruz, na Zona Oeste, ganhou neste sábado (30) um espaço de capacitação digital. Chamada de Nave Satélite, a unidade faz parte de um projeto da prefeitura e deve atender cerca de 450 pessoas por mês em cursos, oficinas e workshops gratuitos.



De acordo com a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), a iniciativa contempla a reforma de bibliotecas originalmente instaladas em Cieps e cria ambientes com recursos para que jovens e adultos possam acessar e aprender a utilizar as ferramentas de mídias digitais.



"Nossa missão é dar acesso à tecnologia e garantir inclusão digital para todas as pessoas. Estamos dando oportunidade de qualificação para a população carioca", declarou Tatiana Roque, secretária Municipal de Ciência e Tecnologia.



A Nave Satélite de Santa Cruz fica no Ciep Major Manuel Gomes Archer, na Zona Oeste, e é a terceira unidade do projeto. Outras duas salas já funcionam em Paciência e em Sepetiba.



O novo espaço vai atender o público em geral, de segunda a sexta, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 14h. Inicialmente os cursos oferecidos serão de "Informática para o Primeiro Emprego", "Excel Básico" e "Aprendendo a Mexer no WhatsApp". Já as primeiras oficinas serão de "Como Não Cair em Golpes na Internet" e "WhatsApp para seu Negócio".



Também há espaço com computadores destinados ao livre acesso à internet, sob orientação de uma equipe de apoio.