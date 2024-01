Projetos musicais serão contemplados com recursos do edital Firjan Sesi - Divulgação

Publicado 02/01/2024 13:34

O Edital de Cultura Firjan Sesi está com inscrições abertas para 70 propostas artísticas que irão compor a programação 2024 dos Teatros Firjan Sesi de todo o Estado e de outros equipamentos da instituição, bem como do Centro Cultural Futuros – Arte e Tecnologia. Até o dia 31, poderão ser inscritos projetos inéditos de artes cênicas (teatro adulto e infantojuvenil, circo e dança), artes visuais (fotografia) e música. Na categoria não inéditos poderão ser inscritos projetos de literatura, teatro adulto e teatro para crianças.

O total dos recursos orçamentários destinado à seleção e contratação é de R$ 2,5 milhões. Para cada projeto selecionado, os recursos serão distribuídos da seguinte forma: teatro adulto ou infantojuvenil (inédito) – R$ 30 mil; circo (inédito) – R$ 30 mil; dança (inédito) – R$ 30 mil; música (inédito) – R$ 20 mil; fotografia (inédito) – R$ 8 mil; literatura (não inédito) – R$ 10 mil; teatro para crianças (não inédito/circulação) – R$ 75 mil; teatro adulto (não inédito/circulação) – R$ 100 mil. Os resultados da seleção serão divulgados no dia 1º de março. Somente o resultado da seleção dos projetos de fotografia sairá no dia 20 de fevereiro.

Antenor Oliveira, gerente de Cultura e Arte da Firjan Sesi, explica que os critérios de avaliação do Edital incluem relevância social, cultural e artística, bem como histórico de atuação dos proponentes, entre outros quesitos. “É importante destacar que serão pontuados projetos que autodeclararem diversidade e representatividade em suas equipes técnicas e criativas. Esta é uma baliza que nos guia em todos os projetos culturais e artísticos desenvolvidos nos espaços da Firjan Sesi”, ressalta.

As inscrições são realizadas no site do edital