Revisão para baixo devido a estimativas de produtividade no Maranhão, Piauí, Tocantins e ParáFoto: Reprodução/Internet

Publicado 02/01/2024 16:12

A consultoria StoneX reduziu hoje a sua estimativa para a safra de milho verão 2023/24 do Brasil para 25,81 milhões de toneladas, 2,4% a menos do que a previsão anterior, de dezembro. Segundo relatório, o principal motivo para o corte foi a revisão para baixo nas estimativas de produtividade no Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará. "Boa parte da região Norte/Nordeste registrou chuvas muito irregulares e, por mais que algumas regiões tenham apresentado melhora nas condições, parcela relevante das lavouras enfrentou condições climáticas desfavoráveis", justificaram os analistas Ana Luiza Lodi e João Pedro Lopes no comunicado.

A StoneX também diminuiu a previsão de área para a safra verão de milho, de 3,676 milhões de hectares para 3,646 milhões de hectares. A expectativa de produtividade também foi reduzida, passando de 7,2 toneladas por hectare previstas em dezembro para 7,08 toneladas por hectare.

A StoneX também reduziu a sua estimativa para a produção de milho de inverno 2023/24 do País, em 0,8% no comparativo mensal, para 96,56 milhões de toneladas. De acordo com os analistas, assim como no caso do cereal de verão, o recuo se deve às perspectivas menos favoráveis para a produção na região Norte/Nordeste. O atraso no plantio da soja representa ainda maior chance de que uma maior parcela da safra de inverno seja semeada fora da janela ideal, "o que tornaria sua produção mais arriscada", afirmaram Lodi e Lopes.

De acordo com eles, isso levou a uma queda na intenção de plantio da segunda safra na região. Na comparação com dezembro, a área estimada passou para 17,3 milhões de hectares, ante 17,5 milhões de hectares no relatório anterior. Já a produtividade teve um leve incremento para 5,58 toneladas por hectare, ante 5,56 toneladas por hectare previstas em dezembro.

Com esses revisões, a estimativa da produção total brasileira de milho em 2023/24 foi cortada pela StoneX em 1,5 milhão de toneladas ante a projeção de dezembro, para 124,56 milhões de toneladas, ou 10,5% menor ante 2022/23 (139,18 milhões de t). Do lado da demanda, a projeção para exportação também foi reduzida, em 1 milhão de toneladas ante o mês passado, para 54 milhões de toneladas. Apesar da queda, a consultoria destaca que o volume ainda seria recorde. A previsão de estoques passou de 16,12 milhões de toneladas para 13,18 milhões de toneladas, enquanto a demanda interna foi elevada em 3 milhões de toneladas, para um total de 84 milhões de toneladas.

Diante desse cenário, a expectativa da StoneX é de que a safra caia 9,7% ante 2022/23.