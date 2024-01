BRT Transbrasil irá ligar Deodoro, na Zona Oeste do Rio, até o Centro - Divulgação

Publicado 02/01/2024 14:39



Rio - Foi publicado o processo seletivo simplificado para contratação de 50 vagas de operador de estação na Transbrasil pela Mobi-Rio. As inscrições começam nesta terça-feira (2) e vão até quinta-feira (4). O candidato deverá estar apto para assumir a função no ato da convocação. As inscrições podem ser feitas no site da Mobi-Rio

As vagas são para operador de estação II, com carga horária mensal de 220 horas e salário de R$ 2.024,19. Há 3 vagas para pessoas com deficiência (PCDs). O salário-base será acrescido de vale-alimentação no valor de R$ 550,00 e auxílio transporte.

É necessário Ensino Médio completo e experiência como fiscal de prevenção de perdas, controlador de acesso/estação ou vigia. É desejável curso básico de informática. A vaga é para escala de 6x1.



O operador de estação II deverá aplicar multa prevista em lei aos usuários não pagantes; fiscalizar e controlar evasão nos terminais e estações; orientar os clientes quanto ao acesso as estações, uso de máquinas de autoatendimento e demais informações solicitadas; realizar venda e recarga de bilhetes quando solicitado, bem como realizar conferência de estoque de cartão e procedimento de coleta dos valores.



O resultado da classificação sairá no próximo dia 11 e após período de análise de recursos, o resultado final será publicado no dia 1 de fevereiro.

Só serão aceitas as inscrições ou realizadas as contratações de profissionais que apresentarem o comprovante de vacinação contra a covid-19 (1ª, 2ª e dose de reforço conforme cronograma vacinal).