Palácio Guanabara, sede do Governo Estadual do Rio de Janeiro, na Zona SulDaniel Castelo Branco/Arquivo Agência O Dia

Publicado 10/01/2024 17:58

Rio - A Lei Orçamentária Anual (LOA) do Rio de Janeiro para o exercício de 2024 foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (10). Na mesma edição, o governador Cláudio Castro sancionou o Plano Plurianual com as diretrizes para os próximos quatro anos. E a fim de aprimorar o monitoramento e acompanhamento das despesas e arrecadação, foi criada, na última segunda-feira (08), a Comissão Permanente de Acompanhamento ao Orçamento, Receitas e Despesas do Estado.

O PPA (Plano Plurianual) 2024-2027 traz algumas novidades como uma previsão de crescimento de 85% nas entregas previstas para o interior do estado, a criação do Orçamento Mulher e iniciativas integradas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável(ODS) e ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social (PEDES).

Em relação à LOA, apesar de apresentar uma receita líquida de R$104,6 bilhões frente a um orçamento de R$113,1 bilhões, o governo trabalha com a estimativa de que o Estado do Rio apresente um superávit de R$ 300 milhões no período, decorrente da formação de uma reserva financeira, o que permitirá manter os seus compromissos em dia com salários de servidores e fornecedores. Enquanto isso, uma reprogramação de despesas será feita, conforme a disponibilidade de receita prevista.

Quanto à Comissão, a Secretaria Executiva está a cargo da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. O grupo será responsável por monitorar as despesas e o desempenho da arrecadação estadual, apresentar relatórios de acompanhamento das receitas e despesas e suas projeções, além de avaliar e propor medidas para a contenção e ajuste das despesas.

O vice-governador Thiago Pampolha, os secretários de Estado do Gabinete do Governador, Rodrigo Abel, da Casa Civil, Nicola Miccione, de Fazenda, Leonardo Lobo, e o procurador-geral do Estado Renan Miguel Saad também integram a Comissão, cujas reuniões terão periodicidade mensal, podendo ocorrer em intervalos menores, se necessário.