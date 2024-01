Valor do aluguel bateu recorde no Rio de Janeiro - Freepik

Valor do aluguel bateu recorde no Rio de Janeiro

Publicado 16/01/2024 15:48

O preço do aluguel bateu recorde no Rio de Janeiro. O valor médio do metro quadrado na cidade fechou o ano em R$ 39,09. Os dados são do Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb. Segundo o indicador, a alta acumulada em 12 meses ficou em 14,11% em dezembro. É o segundo mês consecutivo de alta.



Após a queda no preço e na curva de crescimento em outubro, os valores voltaram a subir. Segundo o Índice, todas as três tipologias de imóvel impactaram para esse resultado. O maior aumento foi registrado nas residências de dois dormitórios, com alta de 1,58% em comparação com novembro. Os imóveis de três quartos registraram aumento de 1,46%. Já os de um tiveram uma alta de 0,58% frente ao mês anterior.



“Nenhum bairro da cidade registrou uma desvalorização em 2023. Isso mostra o quanto a alta no preço é homogênea e não está restrita a uma determinada região. Mesmo bairros nobres, onde o preço já estava alto, tiveram um aumento expressivo no valor”, afirma Thiago Reis, gerente de Dados do Grupo QuintoAndar.



O bairro com a maior valorização no ano foi Del Castilho, com 41,5%. Ipanema e Leblon aparecem logo em seguida, com 37,4% e 37,2%, respectivamente.



Novo recorde no Leblon



O Leblon, aliás, permaneceu na primeira posição do ranking de bairros mais caros. De acordo com o Índice, em dezembro, o valor médio do metro quadrado no bairro nobre da Zona Sul chegou a R$ 106,4.



Apesar dos preços elevados, os consumidores ainda encontram algum espaço para negociar. Dados do Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb mostram que o desconto médio das transações feitas em dezembro foi de 2,6%. É, no entanto, um percentual mais baixo que o dos últimos oito meses, o que mostra o aquecimento do mercado imobiliário na capital fluminense.



Confira a lista dos 5 bairros que mais valorizaram no último ano no Rio:



Del Castilho - 41,5%;

Ipanema - 37,4%

Leblon - 37,2%

Barra da Tijuca - 36,3%

Lagoa - 35,6%