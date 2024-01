Cursos oferecidos pela Fundação Cecierj são gratuitos e com carga horária de 120 horas - Divulgação

Publicado 16/01/2024 15:38

A Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, abriu nesta terça-feira, 16, inscrição para o preenchimento de 5.940 vagas ofertadas pelo Programa de Formação Continuada de Professores para o primeiro período letivo de 2024 nas áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Educação Especial e Inclusiva, Linguagens e Códigos, Matemática, Prática Docente e Tecnologia Educacional.

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas até o dia 4 de fevereiro. Os interessados podem se candidatar a cursar disciplinas fora de sua área de formação e/ou atuação.O Programa de Formação Continuada de Professores é oferecido em períodos letivos. Os cursos são gratuitos e têm carga horária de 120 horas, organizada em disciplinas de 30 horas. O objetivo é complementar a formação dos profissionais de educação com base na discussão de diferentes temáticas pertinentes à Educação Básica.As disciplinas integrantes das áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e Matemática têm o objetivo principal de alinhar as habilidades e competências desenvolvidas no curso com as necessárias à prática docente. Já as disciplinas das áreas de Prática Docente, Educação Especial e Inclusiva e Tecnologia Educacional abordam temas transversais a todas as áreas do conhecimento e se destinam a colaborar com novas práticas pedagógicas e a incentivar o aprimoramento das já existentes.Todas as informações referentes ao esse processo seletivo estão disponíveis na página da Diretoria de Extensão da Fundação Cecierj . Em caso de dúvida, o candidato poderá enviar e-mail para suporte-extensao@cecierj.edu.br.