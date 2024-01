Espaços da Juventude já capacitaram mais de 9 mil alunos - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 15/01/2024 12:03 | Atualizado 15/01/2024 12:44

Operar uma impressora 3D profissional e se inserir no mercado da prototipagem. Aprender programação digital, conhecer os tipos de jogos e mergulhar na história dos consoles, além de criar seu primeiro game. Esses são alguns dos conhecimentos e habilidades que serão desenvolvidos pelos alunos dos Espaços da Juventude que se inscreverem nas 2,5 mil vagas dos cursos de Impressão 3D e Design de Games da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio), em fevereiro. Os interessados têm até o dia 30 para garantir as vagas nas turmas abertas nas unidades Estácio, Cidade de Deus, Madureira, Vigário Geral e Vargem Pequena.



Os Espaços da Juventude já qualificaram mais de 9 mil jovens para as oportunidades da Indústria 4.0, responsável por repensar os processos industriais a partir de robótica, computação e inteligência artificial. Para participar dos cursos é preciso acessar as redes sociais da secretaria em www.instagram.com/juvrio e preencher o formulário a partir do dia 15 de janeiro. As aulas serão ao longo de todo o mês de fevereiro. São 250 vagas para cada turma nos turnos da manhã, tarde e noite. Todos os cursos dos Espaços da Juventude oferecem certificado de conclusão.



Os Espaços da Juventude



Além dos cursos já citados, os Espaços da Juventude oferecem vagas, regularmente, para outras oportunidades: Informática para Negócios, Mídias Sociais, Operação de Drone, Robótica, Programação Móvel (IOT), Indústria do Som (DJ) e Indústria Avançada. Em um ambiente sustentável, equipado e climatizado, os alunos são estimulados a criar soluções que possam revolucionar o mercado de consumo e do trabalho, com a orientação de professores e material didático exclusivo.

Serviço



- Unidade Estácio: Praça Roberto Campos, Estácio (saída do metrô);

- Unidade Cidade de Deus: Rua Daniel s/nº, próximo à Fundação Leão XIII;

- Unidade Vigário Geral: Estrada do Vigário Geral s/nº, Praça Elba;



- Unidade Vargem Pequena: Estrada dos Bandeirantes s/nº, Av. A, Vargem Pequena, próximo à Praça Veluza Bispo;

- Unidade de Madureira: Avenida Ministro Edgard Romero 502, em frente ao BRT Otaviano.