Cursos gratuitos serão oferecidos por meio da plataforma Rio OnDivulgação

Publicado 13/01/2024 16:55

Estão abertas as inscrições para preenchimento de mais de 5 mil vagas em cursos on-line gratuitos oferecidos pela Rio On, primeira plataforma digital gratuita de aprendizagem do município do Rio, lançada em julho de 2023 pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, em parceria com o Senac RJ. As aulas, que iniciam a partir de segunda-feira, terão método de ensino baseado no desenvolvimento de habilidades voltadas para o século 21.



Os pré-requisitos são ter 16 anos ou mais e ser morador do município do Rio de Janeiro. Os cursos serão oferecidos na modalidade remota em tempo real. Entre eles, há opções no eixo de Tecnologia Básica e Avançada, como Excel Dashboard Planilhas Gerenciais e Análise de Dados com Power Bi. No eixo de Comunicação, cursos de Design Gráfico Digital. Já no eixo de Empreendedorismo Inovador estão sendo oferecidos os cursos de Design Thinking e processos criativos, Fundamentos para projeto de móveis planejados, Educação Financeira, Liderança comunitária e trabalho em equipe.



Com carga horária que varia de 8 a 60 horas, o projeto visa a aceleração de possibilidades de trabalho e renda, buscando reduzir a escassez de profissionais qualificados para as demandas do presente e do futuro.



Junto com as nove Naves do Conhecimento, polos de capacitação tecnológica que oferecem conteúdos de forma presencial, a Rio On é mais um elo do cinturão tecnológico no Município do Rio de Janeiro capaz de atender à distância a população, especialmente aqueles que estão à margem da revolução digital atual.