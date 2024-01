Há oportunidades de trabalho nos sistemas presencial, híbrido e remoto - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Há oportunidades de trabalho nos sistemas presencial, híbrido e remotoMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 12/01/2024 15:54

O Portal de Vagas da Sólides, empresa de tecnologia em gestão de pessoas para pequenas e médias empresas (PMEs), está com mais de 1.200 vagas abertas no Rio de Janeiro e cidades da Região Metropolitana. As oportunidades são oferecidas por empresas parceiras em várias áreas de atuação, em todos os tipos de modalidades de trabalho — presencial, híbrido e remoto — e em todas as senioridades, além de vagas afirmativas.



“Em 2023, o Portal de Vagas ajudou milhares de pessoas a encontrar emprego e também as nossas empresas parceiras a conseguirem preencher suas oportunidades utilizando o que há de melhor no processo de recrutamento e seleção disponibilizado pela Sólides. Neste ano, nossa intenção é continuar aprimorando nosso sistema e fortalecer ainda mais nosso papel de braço direito do RH nas pequenas e médias empresas de todo o Brasil”, afirma Mônica Hauck, CEO e cofundadora da Sólides.