Edital será publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) - Divulgação

Edital será publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU)Divulgação

Publicado 10/01/2024 10:18

O governo publica nesta quarta-feira, 10, o edital do Concurso Público Nacional Unificado, apelidado de "Enem dos concursos". Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o edital será publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

O órgão marcou para esta quarta, às 14h30, uma entrevista coletiva em Brasília para discutir o edital, com a participação da ministra Esther Dweck, da equipe do ministério e da Cesgranrio, responsável pelo concurso. A coletiva será transmitida ao vivo pelo Youtube.

Apelidado de "Enem dos concursos", o Concurso Público Nacional Unificado terá provas sendo aplicadas simultaneamente em 217 cidades, em todas as unidades da federação, e ofertará 6.640 vagas no serviço público federal, em 21 órgãos diferentes. Os editais do concurso deverão trazer, entre outras informações, os conteúdos das provas e os critérios de classificação e desclassificação.

As inscrições serão do dia 19 de janeiro até o dia 9 de fevereiro e a realização da prova será no dia 5 de maio em dois turnos, manhã e tarde. O governo afirma que o objetivo do Concurso Público Nacional Unificado é garantir igualdade de acesso aos cargos públicos efetivos, além de padronizar os procedimentos de aplicação das provas.

Veja abaixo o cronograma do Concurso Público Nacional Unificado:

- Publicação do Edital: 10/01/2024

- Inscrições: 19/01 a 09/02/2024

- Divulgação dos dados finais de inscrições: 29/02/2024

- Divulgação dos Cartões de Confirmação: 29/04/2024

- Aplicação das Provas: 05/05/2024

- Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 03/06/2024

- Divulgação Final dos Resultados: 30/07/2024

- Início da Convocação para posse e Cursos de Formação: 05/08/2024