Publicado 09/01/2024 12:43 | Atualizado 09/01/2024 12:55

O Grupo Trigo - dono das marcas China In Box, Spoleto, Koni, LeBonTon, Gendai e Gurumê - está com oportunidades de emprego para os interessados em fazer parte do seu quadro de colaboradores. São 13 oportunidades no Rio de Janeiro.





As vagas para as áreas operacionais possuem salário compatível com o mercado, além de benefícios, como Vale Transporte com desconto de 6%, alimentação no local, Gympass, Chefs Club e Trilha de Carreira. As demais vagas garantem, ainda, Vale alimentação/refeição e PLR (Participação nos Lucros e Resultados). Para os estagiários, além dos benefícios, há bolsa-auxílio e participação em um Programa de Estágio que estimula o desenvolvimento de lideranças.



Vale lembrar que todas as vagas são inclusivas, além de algumas serem exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). As ações voltadas para a inclusão, integração e desenvolvimento fazem parte de um objetivo maior, que é incluir um número — acima da cota instituída pelo governo — de pessoas com deficiência em todo o Grupo.



Abaixo, as oportunidades de emprego:



Grupo Trigo



1 Estágio em trade marketing



1 Estágio em expansão



1 Estágio em marketing spoleto



1 Estágio de QA



1 Auxiliar de tecnologia



1 Analista de Inteligência de Negócios



1 Auxiliar de Ciência de Dados



1 Vaga Coordenador financeiro





- Gurumê



1 Sub restauranteur



1 Arquiteto



1 Engenheiro



1 Coordenador de Jornada

2V Deli & Conveniência



1 vaga de estágio em inteligência de compras

Para mais informações, acesse os links: https://grupotrigo.gupy.io/ (Grupo Trigo - escritório, fábrica e banco de talentos) e https://gurume.gupy.io/ (Gurumê).