Os selecionados atuarão nos cursos de pré-vestibular da Fundação CecierjDivulgação

Publicado 04/01/2024 12:00

A Fundação Cecierj inicia nesta quinta-feira, 4, o período de inscrição para tutor presencial e a distância dos cursos do pré-vestibular. São ofertadas 149 vagas imediatas para 34 polos, além de formação de cadastro de reserva. A seleção já conta com o reajuste de 40% no valor das bolsas concedidas aos profissionais da vinculada da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. O valor varia de R$ 770 por mês a R$ 1.540, conforme tempo de permanência em sala de aula.



As inscrições devem ser realizadas até o dia 4 de fevereiro, mediante o pagamento da taxa de R$ 40, exclusivamente no formulário que está disponível no site da fundação. As vagas são para tutores das seguintes disciplinas: Biologia, Espanhol, Física, História, Geografia, Inglês, Matemática, Português (Língua Portuguesa e Literatura Brasileira), Química, Redação e Mediação em Libras.



Pode participar o candidato portador de diploma de nível superior emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação ou que esteja cursando a graduação, com matrícula ativa, em instituição de ensino superior pública ou privada. A seleção será realizada em duas etapas, sendo a primeira composta por prova de Língua Portuguesa e conteúdo específico, a ser realizada em 4 de fevereiro, em 18 locais de prova, e a segunda etapa de prova didática.



No ato da inscrição, o candidato poderá optar por uma das modalidades de tutoria: presencial e a distância. A tutoria presencial destina-se ao desenvolvimento de ações pedagógicas nos polos, cumprindo oito horas semanais, aos sábados das 8h às 17h ou das 9h às 18h, ministrando aulas, dirigindo as sessões semanais de orientação acadêmica e participando de outras atividades pedagógicas. Os tutores de Inglês e Espanhol vão atuar exclusivamente a distância.