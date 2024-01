Oportunidades de trabalho podem ser consultadas no site da Setrab - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Oportunidades de trabalho podem ser consultadas no site da SetrabMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 03/01/2024 17:43

A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda (Setrab) divulga esta semana 1.828 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz para a população fluminense. As 728 vagas de emprego disponíveis foram captadas em todo o Estado do Rio pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine), e a maioria está concentrada nos setores de comércio e serviços, principalmente alimentação, bares e restaurantes, serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.100 oportunidades, fruto de parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

Na Região Metropolitana, há 568 chances, entre as quais 345 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se 10 posições para auxiliar administrativo, no bairro de Jacarepaguá, com salários de R$ 2.800. Também há 10 vagas para auxiliar mecânico de refrigeração, nos bairros da Barra da Tijuca, São Cristóvão e Botafogo. Na mesma região existem, ainda, boas opções para ampla concorrência, tais como 20 vagas para manobrista no Centro do Rio. Há, também, 20 posições de saladeiro, em Bonsucesso, sem exigência de escolaridade, mas com experiência, entre outras.

No Médio Paraíba, são 23 oportunidades para diferentes funções, incluindo duas para motorista de ônibus em Volta Redonda, com salário de até R$ 4.200, além de vagas para ajudante de lanchonete e auxiliar de estruturas metálicas, sem exigência de experiência, para a cidade de Valença. Já na região da Baixada Litorânea, foram disponibilizadas cinco posições de açougueiro, em Arraial do Cabo, com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.824), e experiência exigida.

Na Região Serrana, são 132 vagas, a maioria para a cidade de Teresópolis, tais como oito para ajudante de motorista e seis para auxiliar de cozinha, todas no bairro de Várzea e sem necessidade de experiência.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Setrab, 72,1% das oportunidades são do setor de Serviços, seguido pelo de Comércio (27,2%), e 54,8% exigem experiência anterior na posição. Quanto aos salários oferecidos, 47,3% das vagas oferecem até um salário mínimo (R$ 1.412) e 47,1%, dois salários (até R$ 2.824).

O CIEE, por sua vez, colocou à disposição da população fluminense 1.100 oportunidades de estágio e 88 para jovem aprendiz. Somente no município do Rio de Janeiro, há 29 chances para jovem aprendiz. Outras informações podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/

A Setrab lembra que a compatibilização da vaga com os candidatos é feita através do sistema Sine, que realiza uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Por isso, é importante manter cadastro e currículos atualizados. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, no caso do Sine, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.