Convocação dos aprovados será feita por e-mail ou por mensagem de WhatsAppDivulgação

Publicado 09/01/2024 18:56

O Serpro, empresa pública de TI do governo federal, convocou nesta segunda-feira, 8, mais 300 profissionais classificados no concurso público de 2023. Em dezembro do ano passado, a empresa chamou os primeiros 200, cuja previsão de início das atividades é na próxima segunda-feira, 15

Dentro do planejamento do Serpro, todos os convocados neste concurso irão atuar na Diretoria de Desenvolvimento, fortalecendo as equipes responsáveis pela construção dos sistemas, aplicativos e ferramentas tecnológicas dos clientes da empresa. A previsão é que todos os contratados passem a trabalhar diretamente de forma remota.



A diretora de Desenvolvimento, Ariadne Fonseca, também celebra a renovação do quadro de profissionais de tecnologia. "Com as convocações do concurso, o Serpro amplia ainda mais a sua capacidade de atendimento às demandas de seus clientes, em especial o Governo Federal, fortalecendo as equipes de desenvolvimento das soluções inovadoras que impulsionam a execução das políticas públicas do país", afirma Ariadne.



Convocação e contratação digital



Todo o processo de relacionamento com os candidatos aprovados é digital, desde a convocação oficial por intermédio de e-mail e WhatsApp. Via sistema, o candidato aprovado vai receber um link, que será acessado pela conta do Gov.Br e pelo qual submeterá todos os documentos exigidos no ato convocatório.



O resultado final do concurso está disponível na página da banca Cebraspe e também no Portal da Transparência e Governança do Serpro, canal por meio do qual os aprovados podem acompanhar as informações sobre as convocações e tirar dúvidas.



A remuneração inicial é de R$ 9.465,28, correspondendo ao salário nominal de RS 8.230,68 mais gratificação de R$ 1.234,60, para uma jornada de 40 horas semanais. Além do salário, os empregados do Serpro têm direito a benefícios como plano de saúde, plano de previdência complementar, auxílio-alimentação, auxílio-creche, entre outros. As pessoas aprovadas e convocadas pela empresa poderão pleitear o trabalho remoto, inclusive no exterior, de acordo com as condições estabelecidas em normativos vigentes.