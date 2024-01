Trabalhadores podem consultar se tem direito no aplicativo Carteira de Trabalho Digital - Foto: Reprodução/Internet

Publicado 08/01/2024 18:36

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro inicia a semana com 3.506 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. Do total das vagas oferecidas, 1.414 são de estágio e Jovem Aprendiz.

Confira:

Setrab

A Secretaria de Trabalho e Renda oferece, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), 753 oportunidades de trabalho com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. E para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.004 vagas pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), divulga mais 1.124 oportunidades em suas empresas parceiras. Entre os destaques da semana, 180 oportunidades para profissionais que atuam em bares e restaurantes, na Barra da Tijuca. Além de oportunidades para chefes de cozinha, há interesse em cozinheiros, ajudantes de cozinha, cumins, barmen e garçons. É exigido apenas ensino fundamental incompleto.

Os demais postos de trabalho da semana são destinados a candidatos com ou sem experiência anterior, incluindo vagas de caráter temporário e estagiários. No total, são 599 vagas para trabalhadores em geral e 425 para pessoas com deficiência, em diversos segmentos profissionais. Há vagas para motorista residencial, chapeiro, gerente de loja, almoxarife e inspetor, essas duas últimas para PCDs, entre muitas outras oportunidades profissionais.

A SMTE também oferece vagas em processos seletivos para estágios em Vendas, Marketing, Psicologia, Gastronomia, Administração, Arquitetura, Pedagogia, Eletrotécnica, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Administração, Direito, Psicologia e Informática para universitários de distintos períodos.





Pessoas sem acesso à internet podem ir em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 172 e 173); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Eles funcionam das 8h às 16h.



Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município. Os candidatos podem se inscrever on-line no link: bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE . Importante destacar que não é mais necessário o uso de código para o preenchimento do formulário.

CIEE

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) está com 1.004 vagas abertas, sendo 493 para nível superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br

Em Barra Mansa há 46 vagas divididas entre as áreas de Engenharia de Produção (2), Administração (33), Contabilidade (9), Comunicação (1) e Marketing (1).

Em Campos há 11 oportunidades para as áreas de Saúde (1), Administração (5), Engenharia Ambiental (1), Informática (1) e Jurídica (3).

Duque de Caxias tem 9 vagas para Marketing (1), Administração (7) e Jurídica (1). Em Macaé tem 29 vagas para Administração (14), Marketing (3), Educação (5), Transportes (1), Saúde (5) e Letras (1).

Já em Niterói tem 53 oportunidades divididas entre Administração (16), Educação (28), Informática (1), Engenharia de Produção (1), Jurídica (1), Produção Mecânica (1), Construção Civil (1), Geomática (1), Nutrição (1) e Esportes (2).

Nova Friburgo tem 4 vagas para os setores de Administração (3) e Informática (1). Nova Iguaçu tem 11 vagas para Educação (1), Administração (7), Saúde (1) e Contabilidade (2).

Já Petrópolis tem 7 vagas para Administração (1), Ciências Contábeis (2), Comunicação Social (1), Engenharia de Produção (1), Arquitetura e Urbanismo (1) e Turismo (1).

Resende tem 5 oportunidades para Administração (1), Comunicação (1), Elétrica Eletrônica (1), Jurídico (1) e Produção Mecânica (1).

O Rio de Janeiro 316 vagas para Administração (183), Comunicação Social (5), Construção Civil (3), Ciências Contábeis (23), Educação (12), Elétrica-Eletrônica (3), Informática (11), Jurídico (23), Marketing (6), Produção Mecânica (2), Psicologia (4), Saúde (2), Engenharia de Produção (1), Arquitetura e Urbanismo (4), Licenciatura (2), Comércio Exterior (2), Design (4), Arquivologia (5), Nutrição (8), Gastronomia (4), Esportes (2) e Artes (7).

E Três Rios tem apenas uma vaga para Secretariado (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 511 vagas. Em Barra Mansa, são 3 oportunidades para Aprendiz, 6 para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração e uma para Técnico em Mecânica.

Em Campos, há duas vagas para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração.

Em Duque de Caxias, são doze vagas para Aprendiz, uma para Técnico em Saúde e apenas uma também para Técnico em Construção Civil.

Em Macaé, são 29 vagas de Aprendiz, 32 para Ensino Médio, duas para Técnico em Mecânica e quatro para Técnico em Eletro-Eletrônica.

Já em Niterói, há 17 vagas para Aprendiz, 19 para Ensino Médio, uma para Técnico em Saúde e uma para Técnico em Mecânica.

Em Nova Friburgo, há uma vaga para Aprendiz e apenas uma vaga para Ensino Médio. Já em Nova Iguaçu, há oito ofertas para Aprendiz, sete para Ensino Médio, cinco para Técnico em Administração, uma para Técnico em Comércio.

Em Petrópolis, há quatro vagas para Aprendiz, seis para Ensino Médio, uma para Técnico em Eletrônica e uma para Técnico em Administração. Já em Resende apenas uma vaga para Aprendiz

No Rio de Janeiro, há 216 vagas para Aprendiz, 74 para Ensino Médio, 33 para Técnico em Administração, 15 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Saúde, quatro para Técnico em Construção Civil, uma para Técnico em Telecomunicações, duas para Técnico em Indústria e três para Técnico em Química. Em Três Rios é apenas uma vaga para Aprendiz.

Fundação Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 410 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (95), Engenharia (54) e Comunicação Social (32). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 69 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 26 no total e também 32 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 75 vagas. Sendo técnico em Administração (15) e Eletronica (5). Há vagas também para técnico em análises clínicas, técnico em estrutura naval, técnico em informática entre outras.

CRR Barcas

A CCR Barcas está com doze vagas disponíveis para cargos de níveis médio e técnico. Como benefícios, a empresa oferece assistências médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, previdência privada, entre outros.



Há oportunidades para moço de máquinas, marinheiro auxiliar de máquinas, oficial I carpinteiro, meio oficial eletrônica, meio oficial I mecânico, moço de convés, oficial III mecânico, ajustador mecânico I, encarregado II eletricista e condutor de máquinas.

Os interessados devem se inscrever por meio do link: https://www.grupoccr.com.br/barcas/trabalhe-conosco

Luandre

A Luandre, consultoria que oferece soluções em RH, divulgou 199 vagas abertas para o Rio, com salários entre R$ 1.160 e R$ 9.250.

As oportunidades são para Auxiliar de Clínicas, Auxiliar de Rouparia, Auxiliar de Movimentação, Auxiliar de Logística I, Copeiro (a), Promotor (a) Motorizado (o), Consultor de Agência, Secretária de Vendas e Relacionamento Digital, Assistente Administrativo, Técnico de Redes, Vendedor de Automóveis, Técnico de Enfermagem, Oficial de Manutenção, Operador de ETE 1, Consultor de Negócios I, Eletricista I, Promotor (a) Jr, Motorista Rodoviário de Carreta, Técnico At BK, Técnico de Eletromecânica, Fisioterapeuta, Téc. Atendimento Empresarial, Secretária Médico, Consultor Comercial Externo, Analista de Logística, Enfermeiro de Rotina e Coordenador de Operações.