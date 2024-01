Contratados atuarão em lojas da rede no interior do Estado - Reprodução/Internet

Publicado 11/01/2024 17:14

Quem procura emprego como farmacêutico encontra boas oportunidades neste início de ano na Droga Raia. Os candidatos devem ter curso superior em Farmácia completo e registro ativo no Conselho Regional de Farmácia (CRF) do estado da contratação. Não é necessário ter experiência anterior na função. No Rio de Janeiro, há 15 vagas disponíveis.

“Nós oferecemos vários tipos de treinamento para que o funcionário possa se desenvolver e crescer dentro da empresa, mas consideramos fundamental gostar de ter contato com o público. O farmacêutico é um agente importante no cuidado integral com a saúde das pessoas”, diz Daniel Moraes, diretor de Gente e Cultura da RD-RaiaDrogasil.Entre os benefícios oferecidos pela Droga Raia estão plano médico e odontológico, vale-transporte, auxílio-alimentação, seguro de vida, auxílio-academia, participação nos lucros e plano de carreira. As vagas disponíveis são para atuação nos municípios de Angra dos Reis, Barra Mansa, Paraty, Resende, Valença, Três Rios e Volta RedondaOs interessados em fazer parte do quadro de funcionários do maior grupo do varejodo segmento do Brasil podem acessar o site vagas.com.br , inserir Droga Raia no campo busca, escolher o estado e selecionar a cidade onde está buscando a vaga.