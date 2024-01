Inscrições para residência no Into vão até o dia 29 - Divulgação / Into

Publicado 15/01/2024 18:03

Estão abertas as inscrições para o primeiro Programa de Residência Multiprofissional do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into). Serão 21 vagas para as áreas de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Serviço Social e Terapia Ocupacional, com ingresso dos profissionais previsto para o mês de março.

Os candidatos têm até o dia 29 para se inscrever e enviar as documentações necessárias para o e-mail residencia.multiprofissional@into.saude.gov.br. Os processo seletivo será composto por uma prova escrita — com caráter eliminatório e classificatório — e por avaliação de títulos, etapa classificatória.