Rio tem 1.056 oportunidades de emprego esta semanaRoberto Moreyra / SMTE

Publicado 15/01/2024 10:27 | Atualizado 15/01/2024 16:42

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro inicia a semana com 4.443 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. Do total das vagas oferecidas, 1.952 são de estágio e Jovem Aprendiz.

Confira:

Setrab

A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda disponibiliza 909 vagas nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana, através dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine), enquanto as 1.393 chances para estágio são fruto de parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

A maioria das vagas de emprego está localizada na região Metropolitana, onde há oportunidades para pessoas com deficiência, tais como para eletricista, carpinteiro, controlador de acesso e serralheiro, todos para Niterói ou São Gonçalo, sem necessidade de experiência. Os salários giram em torno de R$ R$ 2.800.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), divulga mais 1.056 vagas de trabalho em diversas áreas, com chance de primeira experiência ou de recolocação profissional.

No total, são 613 vagas para trabalhadores em geral e 443 para pessoas com deficiência, com oportunidades para caseiro, vendedor, polidor de automóveis, sushiman, camareira de hotel, frentista, atendente de farmácia, entre outras.

O ramo com mais vagas anunciadas é o de supermercado, com possibilidade de primeiro emprego para as funções de empacotadores, repositores, caixas, açougueiros e atendentes de setores de frios e laticínios. Os demais postos de trabalho da semana são destinados a candidatos com ou sem experiência anterior, incluindo vagas de trabalho temporário e estágios.

A SMTE também oferece vagas em processos seletivos para estágios em Administração, Direito, Marketing, Pedagogia, Psicologia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Informática e Gastronomia para universitários de distintos períodos.





Pessoas sem acesso à internet podem ir em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços:Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 172 e 173); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Eles funcionam das 8h às 16h. Os candidatos podem se inscrever on-line no link: bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE . Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD.

CIEE

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) está com 1.393 vagas abertas, sendo 795 para nível superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br . Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail paraprogramapcd@cieerj.org.br

Em Barra Mansa há 46 vagas divididas entre as áreas de Administração (33), Contabilidade (8), Comunicação (1),Engenharia de Produção (1), Marketing (1) e Jurídica (2).

Em Campos há 13 oportunidades para as áreas de Comunicação (1), Administração (6), Engenharia Ambiental (1), Informática (1), Jurídica (3), Saúde (1). Duque de Caxias tem 8 vagas para Marketing (1), Administração (5) e Jurídica (2).

Em Macaé tem 120 vagas para Administração (15), Marketing (4), Educação (5), Transportes (1), Saúde (5), Contabilidade (4), Agropecuária (10), Engenharia de Produção (3), Engenharia Ambiental (10), Biologia (10), Letras (1), Meio Ambiente (30), Produção Mecânica (2) e Construção Civil (20).

Já em Niterói tem 60 oportunidades divididas entre Administração (22), Educação (28), Informática (1), Engenharia de Produção (1), Jurídica (1), Produção Mecânica (1), Construção Civil (1), Geomática (2), Nutrição (1) e Esportes (2).

Nova Friburgo tem 6 vagas para os setores de Administração (3), Informática (2) e Esportes (1). Nova Iguaçu tem 12 vagas para Educação (1), Administração (8), Saúde (1) e Contabilidade (2).

Já Petrópolis tem 8 vagas para Administração (1), Jurídica (2), Ciências Contábeis (1), Comunicação Social (1), de Produção (1), Arquitetura e Urbanismo (1) e Turismo (1).

Resende tem 5 oportunidades para Administração (1), Comunicação (1), Elétrica Eletrônica (1), Jurídico (1) e Produção Mecânica (1).

O Rio de Janeiro 516 vagas para Administração (356), Comunicação (7), Construção Civil (5), Ciências Contábeis (20), Educação (20), Elétrica-Eletrônica (8), Informática (12), Jurídico (24), Marketing (10), Produção Mecânica (4), Psicologia (4), Saúde (2), Engenharia de Produção (6), Arquitetura e Urbanismo (4), Licenciatura (3), Comércio Exterior (2), Design (4), Nutrição (11), Esportes (2), Artes (7) e Arquivologia (5).

E Três Rios tem apenas uma vaga para Secretariado (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 598 vagas. Em Barra Mansa, são 2 oportunidades para Aprendiz, 6 para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração e duas para Técnico em Mecânica.

Em Campos, há duas vagas para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração.

Em Duque de Caxias, são sete vagas para Aprendiz, duas para Esino Médio e uma para Técnico em Construção Civil.

Em Macaé, são 36 vagas de Aprendiz, 48 para Ensino Médio, uma para Técnico em Mecânica, quatro para Técnico em Eletro-Eletrônica, uma para Técnico em Transportes e uma para Técnico em Administração.



Já em Niterói, há 23 vagas para Aprendiz, 10 para Ensino Médio, duas para Técnico em Saúde e uma para Técnico em Mecânica.



Em Nova Friburgo, há uma vaga para Aprendiz e apenas uma vaga para Ensino Médio. Já em Nova Iguaçu, há nove ofertas para Aprendiz, sete para Ensino Médio, três para Técnico em Administração e uma para Técnico em Comércio.

Em Petrópolis, há nove vagas para Aprendiz, seis para Ensino Médio, uma para Técnico em Eletrônica e uma para Técnico em Administração. Já em Resende apenas duas vaga para Aprendiz.

No Rio de Janeiro, há 270 vagas para Aprendiz, 79 para Ensino Médio, 33 para Técnico em Administração, 10 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, duas para Técnico em Construção Civil, uma para Técnico em Telecomunicações. uma para Técnico em Informática, três para Técnico em Química e uma para Técnico em Comunicação. Em Três Rios são apenas quatro vagas para Aprendiz.

Isbet

O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET) oferta 89 vagas. São 54 oportunidades para Jovem Aprendiz e 35 para Estágio.

Há vagas de Jovem Aprendiz nos ramos de: Administração, Limpeza, Varejo, Saúde, Restaurante e Construção Civil. Para Estágio, há oportunidades em Estética, Atendimento ao Público e Alimentício.

Todos os interessados devem realizar o cadastro no site http://www.isbet.org.br , e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.

Assaí atacadista

O Assaí Atacadista está com mais de 50 vagas de emprego abertas no Estado do Rio de Janeiro. As oportunidades são para os bairros como Bangu e Barra da Tijuca, assim como municípios como São Gonçalo, Niterói e Campos dos Goytacazes. Pessoas com Deficiência (PcDs) também podem participar do processo seletivo. Os interessados devem se candidatar pela internet, por meio dolink https://assai.gupy.io/, até o dia 31 de janeiro.

Entre as vagas disponíveis destacam-se: auxiliar de açougue, açougueiro, assistente comercial, repositor de mercadorias, operador de caixa, empacotador, atendente de loja e vendedor de cartão.

Além do salário, também há benefícios como vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, alimentação no restaurante, entre outros.

Fundação Mudes





Para se candidatar, basta acessar o site:



As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (70), Engenharia (60) e Comunicação Social (29). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 93 vagas.



A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 470 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (70), Engenharia (60) e Comunicação Social (29). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 93 vagas.Há chances para estágio no Ensino Médio, são 34 no total e também 33 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 69 vagas. Sendo técnico em Administração (32) e Eletrônica (5). Há vagas também para técnico em análises clínicas, técnico em estrutura naval, técnico em informática entre outras.

Luandre

A Luandre, empresa de soluções de RH, oferece 226 vagas, com salários entre R$ 1.300 a R$ 9.000 para diversos cargos, como: Auxiliar de Logística, Técnico de Rede, Vendedor, Consultor Comercial Externo, Motorista Rodoviário de Carreta, Coordenador de Operações, Enfermeiro, Analista de Logística, Secretária Médico, Téc. Atendimento Empresarial, Fisioterapeuta, Técnico de Eletromecânica, Promotor (a) Jr., Técnico Rede, Técnico de Enfermagem, Consultor de Negócios, Oficial de Manutenção, Vendedor de Autos, Camareira, Auxiliar de Clínicas e Auxiliar Operacional PCD.

Os candidatos interessados devem se cadastrar no site https://candidato.luandre.com.br/

Rede Incluir

O Instituto Rede Incluir oferece 250 vagas para profissionais com deficiência (PcDs) no estado do Rio de Janeiro. As oportunidades são para o Ensino Médio e Superior, com e sem experiência. As oportunidades estão distribuídas na capital carioca, em Angra, Campos, Itaperuna, Macaé, Realengo, São Pedro, Teresópolis, Piraí, Campo Grande e Zona Norte.

As vagas em destaques são para: Técnico de Manutenção, Auxiliar em Hidráulica, Auxiliar de Mecânica, Auxiliar de Elétrica, Encarregado de Frente De Loja, Operador de Loja (Estoque), Op de Loja (Mercearia), Enc. de Perecíveis, Ajudante de Cozinha, Op. de Caixa, Op. de Perecíveis, Aj. de Açougue, Operador de Loja - Mercearia, Operador de Perecíveis, Operador de Prevenção De Perdas, Operador de Estacionamento, Operador de Empilhadeira, Manobrista, Auxiliar de Logística, Motorista de Bitrem, Motorista de Distribuição, Motorista de Van, Motorista, Auxiliar Administrativo, Assistente de Logística, Auxiliar de Serviços Gerais, Maqueiro, Enfermeiro e Técnico em Enfermagem.



Os candidatos interessados devem enviar o currículo junto com o laudo para o emai: recrutamento@redeincluir.com.br.