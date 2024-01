As inscrições para estágio na SME devem ser feitas pela internet - Internet/Reprodução

Publicado 16/01/2024 11:50

As inscrições para estágio remunerado não obrigatório nas unidades da Secretaria Municipal de Educação (SME) estão abertas. São 1.300 vagas para o Serviço de Apoio da Educação Especial, para o ano letivo de 2024. Os estagiários selecionados vão auxiliar o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, colaborar nas atividades desenvolvidas pelos professores regentes de turma, consolidando e ampliando os conhecimentos dos educandos e ajudando a vencer obstáculos encontrados na aprendizagem dos alunos da Educação Especial.

Os interessados no estágio devem ser estudantes de graduação em Pedagogia ou Licenciatura e estar cursando a partir do segundo período. É preciso ser brasileiro(a) e ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição.

Carga horária e valores para o projeto:

- 20 horas semanais presenciais recebendo o valor de R$ 765,54 sendo a bolsa auxílio (R$ 576,34) + auxílio transporte (R$ 189,20);

- 30 horas semanais presenciais recebendo o valor de R$ 1.053,71, sendo a bolsa auxílio (R$ 864,51) + auxílio transporte (R$189,20).