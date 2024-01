Curso será ministrado no formato on-line - Internet/Reprodução

Curso será ministrado no formato on-lineInternet/Reprodução

Publicado 16/01/2024 11:14

Para se ter um negócio bem-sucedido, é preciso definir metas e objetivos, estabelecer prazos e um plano de ação para concretização do plano de negócio. Essas são etapas fundamentais para manter o negócio funcionando, assim como buscar o seu sucesso. Para apoiar os empreendedores do ramo alimentício, a Academia Assaí, programa do Instituto Assaí de apoio a micro e pequenos empreendedores de alimentação, realizará em parceria com o Sebrae, no dia 30 de janeiro, o curso on-line ao vivo “Como Definir Metas para o Ano”.

Com conteúdo prático e abordando as ferramentas existentes para a construção de metas para o negócio e formas de aplicá-las, o curso também irá simular situações comuns no dia a dia para entender quais os resultados gerados e ainda apresentará os principais conceitos de indicadores de metas e sua importância para o gerenciamento de uma empresa. O treinamento tem duração de duas horas e acontecerá de forma online e ao vivo, no dia 30 de janeiro, a partir das 18h.

A aula será ministrada pelo Caio Monteiro, consultor Sebrae. Todos que concluírem o curso receberão certificado de participação.

Serviço

Curso: Como Definir Metas para o Ano

Data e Horário: 30 de janeiro, das 18h às 20h