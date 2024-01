Compre agora seus ingressos oficiais da Mega Millions para o próximo sorteio dessa sexta, 19 de janeiro e tenha a chance de ganhar US$ 236 milhões! - Divulgação

Compre agora seus ingressos oficiais da Mega Millions para o próximo sorteio dessa sexta, 19 de janeiro e tenha a chance de ganhar US$ 236 milhões!Divulgação

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 17/01/2024 10:15

Ir da pobreza à riqueza, pode ser a narrativa de muitos ganhadores de loteria, como é o caso do Juan Rodriguez, um colombiano de 49 anos que, antes de sua reviravolta de sorte, estava com apenas US$ 50 em mãos. Ele decidiu acreditar na própria sorte e investiu US$ 2 em um bilhete da Mega Millions . Com este bilhete ele acertou os cinco números e a Mega Ball, tornando-se o único ganhador de um jackpot incrível de US$ 149 milhões de dólares.