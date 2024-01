Inscrições no programa de trainee da Prudential vão até 16 de fevereiro - Internet/Reprodução

Publicado 18/01/2024 15:02

A seguradora Prudential do Brasil está com inscrições abertas para o seu Programa Trainee 2024. O objetivo da companhia é criar espaço para desenvolver profissionais com foco em resultado e que desejam construir uma carreira de sucesso. O programa oferece vagas para as áreas de Operações e Tecnologia no Rio de Janeiro, em modelo híbrido.

“Na Prudential, nós somos movidos por proteger e inspirados pelas pessoas. Desenvolver nossos colaboradores é um dos nossos pilares estratégicos. Nosso programa de trainee vai oferecer desafios e experiências de aprendizado prático e aprimoramento de habilidades importantes para construção de uma carreira de sucesso. Buscamos profissionais que se identifiquem com o nosso propósito de proteger vidas”, afirma a vice-presidente de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional da Prudential do Brasil, Gabriela Al-Cici.

Ao longo do programa, os trainees irão acessar uma trilha de desenvolvimento exclusiva para a formação de habilidades técnicas e comportamentais, capacitação em Green Belt, além de serem mentorados por líderes da organização. Além disso, terão a possibilidade de atuar e propor melhorias para duas áreas estratégicas da companhia. Após um período de 18 meses, os profissionais devem entregar um projeto final, consolidando tudo que aprenderam durante sua jornada.

Pré-requisitos

Podem se candidatar às vagas pessoas que tenham concluído a graduação entre dezembro de 2021 e dezembro de 2023, com experiência profissional prévia nas áreas contempladas.

Etapas do processo seletivo

O processo começa com o teste online, seguido de painel de negócios presencial e entrevistas individuais com líderes da organização.

O programa oferece remuneração competitiva e benefícios como seguro de vida em grupo Prudential, participação nos lucros, plano de previdência privada, assistência médica e odontológica, vale refeição e alimentação, Gympass, plataforma de desenvolvimento e auxílio creche ou babá.